Как быстро очистить рыбу от костей. Секрет шеф-повара

Если у вас нет специального пинцета, предназначенного для удаления костей из рыбы, то проблема решена.

Тем, у кого такого прибора нет, шеф-повар Лаурис Алексеев рекомендует использовать нож для очистки - такой, как на фото ниже.

Фото: RVillalon/Shutterstock.com

Такой нож позволяет легко захватить кость и вытащить ее из филе, чтобы вы могли насладиться рыбой без ненужных добавок.

Процесс удаления костей с рыбы, можно видеть в сюжете программы Šefu gaidījāt?:

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