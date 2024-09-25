Никому не нравится есть филе рыбы с костями. Хорошая новость - их можно удалить из сырой рыбы. Вот, как облегчить этот процесс.
Как быстро очистить рыбу от костей. Секрет шеф-повара
Если у вас нет специального пинцета, предназначенного для удаления костей из рыбы, то проблема решена.
Тем, у кого такого прибора нет, шеф-повар Лаурис Алексеев рекомендует использовать нож для очистки - такой, как на фото ниже.
Такой нож позволяет легко захватить кость и вытащить ее из филе, чтобы вы могли насладиться рыбой без ненужных добавок.
Процесс удаления костей с рыбы, можно видеть в сюжете программы Šefu gaidījāt?:
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