Чакша обещает направить 30 млн евро на рост зарплат педагогов в следующем году

Это означает, что с 1 января 2025 года зарплата учителей вырастет на 2,6%. С учетом того, что налоговые изменения приведут к увеличению чистой зарплаты учителей еще на 2,5%, общий рост зарплат учителей может составить 5%.

Однако средства на новую модель финансирования "Программа в школе" еще предстоит найти. Как сообщалось ранее, для внедрения новой модели с 1 сентября 2025 года правительству потребуется найти дополнительно 35,5 млн евро, а в 2026 году и далее - 106,5 млн евро ежегодно.

На внеочередном заседании Кабинета министров неделю назад был рассмотрен отчет о приоритетных мерах, которые должны быть включены в проект закона о государственном бюджете. В нем указано, что на оплату труда учителей в секторе общего образования предусмотрено финансирование в размере 30 миллионов евро в год. Эти деньги могли быть направлены и на введение новой модели финансирования "Программа в школе".

В начале года самая низкая почасовая ставка для преподавателей дошкольных учреждений, общеобразовательных и профессиональных учебных заведений выросла до 9,54 евро.

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