Рыбий жир - это уникальное сочетание омега-3 жирных кислот и витамина D - настоящая золотая жила, особенно в период роста и развития детей. Но несмотря на это, зная о благотворном воздействии рыбьего жира, дать его ребенку часто бывает нелегко.
Как приучить ребенка к рыбьему жиру?
"Незаменимые жирные кислоты - это очень важный "строительный материал" для организма, который участвует в формировании клеточных мембран, а также в обеспечении роста и развития", - говорит Агнесе Юрса, ассистент фармацевта аптечной сети Apotheka, которая также объясняет, почему рыбий жир необходим и как его следует давать детям!
Важно получать как можно больше омега-3 жирных кислот из своего рациона. Рекомендуется дважды в неделю употреблять жирную рыбу, хотя бы раз в неделю есть вегетарианские блюда из бобовых или тыквы, добавлять в салаты рапсовое, тыквенное или ореховое масло и в качестве послеобеденного перекуса выбирать горсть грецких орехов.
"К сожалению, опыт показывает, что мы в Латвии едим слишком мало рыбы, - говорит Агнесе Юрса, ассистент фармацевта Apotheka. - При этом жирные кислоты омега-3, которые мы получаем из орехов, семян и бобовых, усваиваются организмом гораздо медленнее, так как альфа-линолевая кислота сначала должна превратиться в EPA и DHA".
Чтобы приобрести в аптеке наилучший препарат омега-3, стоит запомнить несколько обозначений, которые должны присутствовать на упаковке продукта.
Что означает ALA, DHA, EPA?
"Существуют различные группы омега-3 жирных кислот, но большинство научных исследований посвящено трем из них: альфа-линолевой кислоте (ALA или ALS), эйкозапентаеновой кислоте (EPA или EPS) и докозагексаеновой кислоте (DHA или DHS). Альфа-линолевая кислота - это омега-3 растительного происхождения, содержащаяся в бобовых, тыкве, ростках, растительных маслах, орехах, семенах, водорослях, а эйкозапентаеновую и докозагексаеновую кислоты можно получить из морепродуктов, особенно из жирной рыбы - сельди, скумбрии, макрели, тунца, сардин, анчоусов", - объясняет Агнесе Юрса, ассистент фармацевта Apotheka.
Что особенно необходимо растущему ребенку?
Витамин D способствует нормальному функционированию иммунной системы и необходим для полноценного роста и развития костей у детей. Уровень омега-3 помогает поддерживать физическое, когнитивное и социальное развитие детей, обеспечивая:
- нормальную работу мозга и центральной нервной системы,
- здоровый иммунный ответ и хорошее состояние дыхательных путей,
- регулирование концентрации и внимания,
- когнитивные навыки и обучение.
"Омега-3 необходимы для обеспечения работы мозга, концентрации внимания, здоровья суставов, устранения скованности, судорог, поддержания здоровой структуры волос. На самом деле в тканях глаза содержится наибольшее количество омега-3, они необходимы в любом возрасте для поддержания здоровья сетчатки. В ситуациях, когда организм испытывает острую нехватку омега-3 жирных кислот, нарушаются и обменные процессы, что может способствовать набору лишнего веса", - говорит Агнесе Юрса, ассистент фармацевта Apotheka.
Сколько омега-3 рекомендуется потреблять в день?
- Во время беременности и кормления грудью - 400 мг DHA и 100 мг EPA
- Детям в возрасте от двух до 10 лет - 100 мг DHA и 50 мг EPA
- Подросткам - не менее 200 мг DHA и 100 мг EPA
- Взрослым - 250-500 мг EPA и 500-1000 мг DHA
Как давать или приучать ребенка к рыбьему жиру?
Поскольку рыбий жир рекомендуется принимать начиная уже с 4-месячного возраста, родители могут легко приучить ребенка к его вкусу с самого раннего возраста. Помните, что младенцы привыкли есть теплую пищу, поэтому перед тем, как дать рыбий жир, согрейте пластиковую ложку в теплой воде. Если не получается с помощью ложки, можно использовать шприц - естественно, разделите суточную дозу на несколько маленьких порций, чтобы малышу было комфортнее.
Если же это не сработает, вот несколько хитростей, как приучить малышей и детей принимать ценный рыбий жир.
* Рыбий жир можно добавлять в пищу ребенка, например, в овощные пюре или овсяную кашу. Но помните, что пища не должна быть слишком горячей, поскольку это может привести к потере полезных свойств рыбьего жира.
* Рыбий жир также можно добавлять в любимые детские йогурты или смузи. Смузи и йогурты отлично подходят, поскольку они помогают замаскировать не только вкус рыбьего жира, но и его текстуру. Используйте все ингредиенты для смузи, к которым привык ваш ребенок, и добавьте рыбий жир.
* Если решите смешать рыбий жир с соком, то лучше всего для этого подойдут цитрусовые соки. Но если у вашего ребенка аллергия или непереносимость цитрусовых, то можно использовать яблочный, виноградный или клюквенный сок - они также помогут перебить вкус.
* Смешайте рыбий жир с фруктовым сорбетом. Неважно, сделаете ли вы его сами или купите в магазине, замороженные сорбеты - отличный способ скрыть вкус рыбьего жира. Обычно лучше всего работают цитрусовые вкусы, но вы можете попробовать сделать это с любым сорбетом, который больше нравится вашему ребенку.
* Перемешайте рыбий жир с арахисовым маслом. Поскольку натуральное арахисовое масло жирное, рыбий жир легко смешается с ним, а сильный ореховый аромат перебьет вкус рыбы.
* Если ваш ребенок любит салаты, вы можете сделать простую заправку из рыбьего жира, смешанного с травами. В качестве основы используется оливковое масло высшего сорта, уксус и рыбий жир, но рыбий жир можно добавлять и в другие заправки, такие как "Цезарь" или "Тысяча островов".
Покажите хороший пример - употребляйте рыбий жир сами, и вам будет легче уговорить малыша делать то же самое!
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