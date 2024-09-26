Как приучить ребенка к рыбьему жиру?

Как давать или приучать ребенка к рыбьему жиру?

Поскольку рыбий жир рекомендуется принимать начиная уже с 4-месячного возраста, родители могут легко приучить ребенка к его вкусу с самого раннего возраста. Помните, что младенцы привыкли есть теплую пищу, поэтому перед тем, как дать рыбий жир, согрейте пластиковую ложку в теплой воде. Если не получается с помощью ложки, можно использовать шприц - естественно, разделите суточную дозу на несколько маленьких порций, чтобы малышу было комфортнее.

Если же это не сработает, вот несколько хитростей, как приучить малышей и детей принимать ценный рыбий жир.

* Рыбий жир можно добавлять в пищу ребенка, например, в овощные пюре или овсяную кашу. Но помните, что пища не должна быть слишком горячей, поскольку это может привести к потере полезных свойств рыбьего жира.

* Рыбий жир также можно добавлять в любимые детские йогурты или смузи. Смузи и йогурты отлично подходят, поскольку они помогают замаскировать не только вкус рыбьего жира, но и его текстуру. Используйте все ингредиенты для смузи, к которым привык ваш ребенок, и добавьте рыбий жир.