Полиция подключилась к расследованию ситуации с детсадом в Даугавпилсе, откуда ушел ребенок

В среду, 18 сентября, около 10:50 в полицию поступила информация о том, что жительница Даугавпилса заметила девочку примерно трех лет, которая гуляла одна в городском парке. Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия и начали выяснять обстоятельства случившегося. Выяснилось, что ребенок самостоятельно покинул территорию расположенного неподалеку дошкольного учреждения.

Полицейские доставили девочку в Даугавпилсский сиротский суд, куда прибыла и ее мать. Госполиция начала ведомственное расследование инцидента.

Правоохранительные органы выражают благодарность отзывчивой жительнице, которая не осталась равнодушной к ситуации и сразу же сообщила о случившемся. Полиция также призывает общественность не оставаться безразличными и сообщать о подобных случаях.

В сообщении Госполиции подчеркивается, что одна из главных задач родителей, как и образовательного учреждения, - забота о жизни и безопасности детей.

Как ранее сообщалось, в 1-м дошкольном учреждении Даугавпилса проводится внутренняя служебная проверка в связи с тем, что на прошлой неделе один из детей самовольно покинул территорию детского сада. По предварительным данным, кто-то из взрослых в садике оставил калитку открытой.

Власти города опровергли появившиеся в социальных сетях сообщения о том, что подобные инциденты в Даугавпилсе происходят регулярно.

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