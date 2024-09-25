Гражданин Латвии Эмиль Асарис вместе со знакомой женщиной 11 сентября отправился в Беларусь за покупками. Поездка оказалась куда более мрачной, чем планировалось, поскольку Эмиль был задержан белорусскими властями. В Даугавпилсе нашлась попутчица мужчины, ее допросила полиция, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ В Даугавпилсе нашлась спутница задержанного в Беларуси Эмиля, ее допросила полиция
Последний раз Эмиль выходил на связь с семьей 12 сентября.
Латвийские власти надеются получить информацию о его судьбе от его спутницы в той поездке.
"Расследование продолжается, и большего мы пока не знаем. Мы связались с полицией. Женщина дает показания, больше пока ничего не известно", - сообщила представительница Министерства иностранных дел.
Мать Эмиля беспокоится за сына, так как уже больше недели от него нет никаких вестей. Известно, что дата судебного заседания по делу Эмиля в Беларуси в настоящее время не назначена.
В связи с участием белорусской территории в полномасштабной войне России против Украины, возросшей активностью российских и белорусских вооруженных сил на территории Беларуси, значительными рисками безопасности и непредсказуемым развитием ситуации МИД настоятельно призывает жителей Латвии отказаться от поездок в Беларусь, а граждан Латвии, находящихся в Беларуси, покинуть страну.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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