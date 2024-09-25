Видео В Даугавпилсе нашлась спутница задержанного в Беларуси Эмиля, ее допросила полиция

Последний раз Эмиль выходил на связь с семьей 12 сентября.

Латвийские власти надеются получить информацию о его судьбе от его спутницы в той поездке.

"Расследование продолжается, и большего мы пока не знаем. Мы связались с полицией. Женщина дает показания, больше пока ничего не известно", - сообщила представительница Министерства иностранных дел.

Мать Эмиля беспокоится за сына, так как уже больше недели от него нет никаких вестей. Известно, что дата судебного заседания по делу Эмиля в Беларуси в настоящее время не назначена.

В связи с участием белорусской территории в полномасштабной войне России против Украины, возросшей активностью российских и белорусских вооруженных сил на территории Беларуси, значительными рисками безопасности и непредсказуемым развитием ситуации МИД настоятельно призывает жителей Латвии отказаться от поездок в Беларусь, а граждан Латвии, находящихся в Беларуси, покинуть страну.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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