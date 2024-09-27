Есть такое выражение: хочешь быть здоровым - съедай одно яблоко в день! Это правда? Как оказалось, эта осенняя щедрость сегодня может принести много пользы нашему здоровью. Яблоки не только улучшают работу кишечника, являются отличными антиоксидантами и помогают похудеть, но также улучшают работу мозга. Узнайте 10 причин, почему полезно есть этот фрукт.
Десять причин есть яблоки осенью
"Яблоки популярны, потому что их легко есть на ходу и в пути, они дешёвые, растут в наших садах и имеют прекрасный вкус! Но большинство людей даже не подозревают, что регулярное их употребление может со временем значительно улучшить здоровье", - говорит помощник фармацевта Apotheka Агнесе Юрса.
1. Что у яблочка внутри?
Яблоки считаются чрезвычайно богатыми питательными веществами фруктами, а это означает, что они фактически содержат достаточно питательных веществ даже в одном плоду.
В среднем одно яблоко (200 граммов) содержит:
Калории: 95 калорий
Вода: 86%
Углеводы: 25 г
Белки: 0,5 г
Сахар: 19 г
Волокнистые вещества: 4,5 г
Витамин C: 10% от необходимой суточной дозы
Медь: 6% от необходимой суточной дозы
Калий: 5% от необходимой суточной дозы
Витамин K: 4% от необходимой суточной дозы
Яблоки также богаты витаминами и минералами: А, В1, В2, В3, В5, В6, В9, кальцием, железом и магнием.
"Яблоки являются отличным источником клетчатки и витамина С. Яблоки также являются богатым источником полифенолов, важной группы антиоксидантов. Сочетание антиоксидантов и клетчатки делает яблоки источником питательных веществ!" - говорит помощник фармацевта Агнесе Юрса.
Фармацевт отмечает: чтобы получить максимальную пользу от яблок, рекомендуется есть органически выращенные яблоки с кожурой, поскольку в ней содержится половина клетчатки и большая часть полифенолов.
2. Стабилизируют уровень сахара в крови
"Когда мы едим сладости, например пончики или конфеты, количество глюкозы (сахара) в крови естественным образом увеличивается", - говорит Агнесе Юрса. "Но если мы будем есть продукты с большим количеством клетчатки и меньшим количеством сахара, например яблоки, это будет поддерживать стабильный уровень глюкозы. Если вы хотите чего-нибудь сладкого - вот здоровый компромисс!"
Высокий уровень глюкозы в крови со временем может привести к диабету 2-го типа, но исследования показывают, что у тех, кто ел более одного яблока в день, вероятность развития диабета 2-го типа была ниже, чем у тех, кто не ел ни одного яблока.
Польза, вероятно, связана с содержанием в яблоках антиоксидантов и растворимой клетчатки. "Антиоксиданты в яблоках также могут защитить поджелудочную железу от повреждений. Поджелудочная железа вырабатывает инсулин для удаления глюкозы из крови, а клетчатка замедляет всасывание глюкозы в кровь", - говорит помощник фармацевта Агнесе Юрса.
3. Могут способствовать похудению
Яблоки богаты клетчаткой и водой, что делает их сытными, а в результате они снижают скорость опорожнения желудка. Регулярное употребление яблок также может значительно снизить индекс массы тела (ИМТ), снижая риск сердечных заболеваний, связанных с весом.
"А поскольку в яблоках мало калорий, не может быть двух мнений, что выбрать в качестве полезного перекуса для поддержания здорового веса", - советует помощник фармацевта.
4. Сердцу понравится!
Употребление яблок может улучшить здоровье сердца несколькими способами. Они богаты растворимой клетчаткой, которая помогает снизить уровень холестерина. Также полифенолы, которые снижают вероятность высокого кровяного давления и инсульта. "Когда у вас высокое кровяное давление, сила кровотока может отрицательно повлиять на ваши кровеносные сосуды. Это также является основной причиной инсульта и сердечного приступа. Но здоровое питание - это один из способов предотвратить высокое кровяное давление и контролировать его. Яблоки - отличные союзники в здоровом рационе, кроме того, в яблоках содержится хлорогеновая кислота, которая в целом благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему", - поясняет эксперт.
5. Способны снижать уровень холестерина
Высокий уровень холестерина является основным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку он закупоривает артерии, ограничивая приток крови к сердцу. Но антиоксиданты и клетчатка в яблоках - отличная комбинация, которая может помочь уменьшить его.
6. Способствуют здоровью кишечника
Наш организм - это целый мир для множества микроорганизмов, обитающих как в кишечнике, так и на коже. Некоторые из них полезны, а некоторые вредны. "Яблоки помогают в обоих случаях. Кверцетин предотвращает размножение этих вредных микробов в кишечнике, а пектин действует как пребиотик (пища для полезных микроорганизмов), способствуя хорошему здоровью кишечника. А здоровый кишечник часто является ключом к лучшему здоровью!" - объясняет Агнесе Юрса.
7. Могут улучшить умственную работоспособность
Антиоксиданты во фруктах и овощах также могут улучшить когнитивные функции, или функции мозга, особенно у пожилых людей. Кверцетин в яблоках может защитить нейроны головного мозга от повреждений, вызванных окислительным стрессом.
8. Могут уменьшить воспаление
Организму, борющемуся с инфекциями и лечащему поврежденные ткани, яблоки могут помочь, поскольку содержат противовоспалительные вещества - кверцетин, антиоксиданты.
9. Для общего иммунитета и красоты!
В яблоках относительно много витамина С, который является не только антиоксидантом, помогающим иммунной системе правильно функционировать в борьбе с болезнями, но также необходимым для выработки коллагена. Яблоки часто используют в косметике - кремах, сыворотках, скрабах, поскольку они богаты антиоксидантами и различными активными веществами, помогающими заботиться о красоте.
10. Натуральная зубная щетка
Этот фрукт богат клетчаткой, которая помогает очистить десны, язык и налет с зубов. Вот почему этот фрукт часто называют "натуральной зубной щеткой". Кроме того, чем усерднее вы жуете, тем здоровее становятся ваши десны. Они также стимулируют выработку слюны, которая, в свою очередь, борется с бактериями, вредящими зубам. "Однако помните, что в яблоках содержится довольно много кислоты, которая также может нанести вред зубам. Именно поэтому после употребления яблок рекомендуется полоскать рот водой", - напоминает помощница фармацевта Агнесе Юрса.
Риски употребления яблок
Яблоки вряд ли вызовут серьезные побочные эффекты при употреблении в умеренных количествах, однако у некоторых людей после употребления яблок могут возникнуть газы, вздутие живота и расстройство желудка. "Это потому, что яблоки богаты клетчаткой и содержат фруктозу и сорбит - сахара, которые некоторые люди не переносят", - объясняет помощник фармацевта. Людям с аллергией на яблоки следует избегать яблок и продуктов, содержащих яблоки.
"В целом яблоки - это легкий, но в то же время сытный фрукт, который приносит ряд преимуществ для здоровья, поэтому, если вы будете съедать хотя бы одно яблоко каждый день, это обязательно будет полезно для вашего здоровья", - заключает Агнесе Юрса, помощник фармацевта Apotheka.
Статья написана совместно с Apotheka.
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