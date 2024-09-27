Десять причин есть яблоки осенью

7. Могут улучшить умственную работоспособность

Антиоксиданты во фруктах и ​​овощах также могут улучшить когнитивные функции, или функции мозга, особенно у пожилых людей. Кверцетин в яблоках может защитить нейроны головного мозга от повреждений, вызванных окислительным стрессом.

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8. Могут уменьшить воспаление

Организму, борющемуся с инфекциями и лечащему поврежденные ткани, яблоки могут помочь, поскольку содержат противовоспалительные вещества - кверцетин, антиоксиданты.

9. Для общего иммунитета и красоты!

В яблоках относительно много витамина С, который является не только антиоксидантом, помогающим иммунной системе правильно функционировать в борьбе с болезнями, но также необходимым для выработки коллагена. Яблоки часто используют в косметике - кремах, сыворотках, скрабах, поскольку они богаты антиоксидантами и различными активными веществами, помогающими заботиться о красоте.

10. Натуральная зубная щетка

Этот фрукт богат клетчаткой, которая помогает очистить десны, язык и налет с зубов. Вот почему этот фрукт часто называют "натуральной зубной щеткой". Кроме того, чем усерднее вы жуете, тем здоровее становятся ваши десны. Они также стимулируют выработку слюны, которая, в свою очередь, борется с бактериями, вредящими зубам. "Однако помните, что в яблоках содержится довольно много кислоты, которая также может нанести вред зубам. Именно поэтому после употребления яблок рекомендуется полоскать рот водой", - напоминает помощница фармацевта Агнесе Юрса.

Риски употребления яблок

Яблоки вряд ли вызовут серьезные побочные эффекты при употреблении в умеренных количествах, однако у некоторых людей после употребления яблок могут возникнуть газы, вздутие живота и расстройство желудка. "Это потому, что яблоки богаты клетчаткой и содержат фруктозу и сорбит - сахара, которые некоторые люди не переносят", - объясняет помощник фармацевта. Людям с аллергией на яблоки следует избегать яблок и продуктов, содержащих яблоки.

"В целом яблоки - это легкий, но в то же время сытный фрукт, который приносит ряд преимуществ для здоровья, поэтому, если вы будете съедать хотя бы одно яблоко каждый день, это обязательно будет полезно для вашего здоровья", - заключает Агнесе Юрса, помощник фармацевта Apotheka.

Статья написана совместно с Apotheka.

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