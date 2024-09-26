Ассоциация педиатров попросит приостановить сертификат, выданный педиатру Меднису

Латвийским обществом врачей (LĀB) выдала Эдгару Меднису сертификат педиатра, срок действия которого истекает 18 октября этого года, сообщает газета

Профессор Илзе Гропе, руководитель Ассоциации педиатров, обещает, что вместе с Детской клинической университетской больницей попросит аттестационную комиссию LĀB принять решение о приостановлении действия сертификата Медниса на время, пока он не докажет свои знания врача. Если этого не произойдет, ассоциация попросит отозвать сертификат.

"Учитывая, что Меднис предоставляет пациентам и общественности вводящую в заблуждение информацию, это может нанести значительный ущерб здоровью других детей, если родители примут аналогичные решения", - сказала Гропе.

Ранее сообщалось, что после заболевания дифтерией 16 сентября скончался четырехлетний мальчик. Он не был привит от дифтерии.

Позже полиция задержала родителей мальчика за изъятие из больницы двух других их детей, также не привитых и заболевших дифтерией, но дети были возвращены в больницу.

Врач Агенскалнской клиники Меднис сообщил в Telegram в субботу утром, что родители детей, больных дифтерией, воспользовались своими правами, установленными законом о правах пациентов, и приняли решение отказаться от дальнейшего "лечения" дочерей, сообщили об этом персоналу и детей из стационара забрали.

"Такое решение основано на обоснованных опасениях родителей, что здоровью и жизни их дочерей также может быть причинен вред, как это произошло с их братом, которого, по мнению родителей, "залечили" до смерти", - говорится в сообщении.

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