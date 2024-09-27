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"Съемки проходили в Латвии": рижане об участии в картине "Лимонов. Баллада"

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"Любопытно как минимум потому, что съемки проходили в Латвии. Там столько людей участвовало, которых мы все знаем", - сказал латвийский актер театра и кино, музыкант Максим Бусел. TVNET+ побывал на премьере картины "Лимонов. Баллада" и смог пообщаться с теми рижанами, которые попали в эпизоды.

Рецензию на фильм от RUS TVNET можно прочесть здесь

На показ пришла латвийский блогер Мальвина Мани. Оказалось, что в картине в эпизоде снялась ее 86-летняя бабушка Надежда Валерьевна. Сниматься у Кирилла Серебренникова ей очень понравилось...

Видео: Рижане о съемках в картине "Лимонов. Баллада"...

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