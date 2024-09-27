"Съемки проходили в Латвии": рижане об участии в картине "Лимонов. Баллада"

"Любопытно как минимум потому, что съемки проходили в Латвии. Там столько людей участвовало, которых мы все знаем", - сказал латвийский актер театра и кино, музыкант Максим Бусел. TVNET+ побывал на премьере картины "Лимонов. Баллада" и смог пообщаться с теми рижанами, которые попали в эпизоды.