"Вероятно, будет много жертв". Ураган "Хелен" ударил по Флориде

Заместитель директора Национального центра по исследованию ураганов Джейми Роум сказал в эфире телекомпании CNN, что «Хелен» приведет к небывалым наводнениям в глубине суши и, вполне вероятно, унесет много жизней.

«В исторической перспективе 50% жертв пришлось именно на такие ситуации. В этой ситуации, с такими потенциальными наводнениями, вероятно, будет много жертв», — сказал Роум.

Тысячи жителей Флориды эвакуированы и размещены в школах и других подходящих помещениях Фото: Reuters

Директор Национального центра по исследованию ураганов Майкл Бреннан за несколько часов до выхода урагана на сушу сказал, что в некоторых местах он может создать условия, в которых невозможно будет выжить.

Офис шерифа одного из прибрежных округов Флориды выдал крайне убедительное обращение к тем, кто упрямо отказывается эвакуироваться: он призвал их написать имя на руке или ноге, чтобы их потом было проще опознать.

«Если вы или кто-то из ваших знакомых решили не эвакуироваться, то, пожалуйста, напишите ваше имя, дату рождения и важную информацию на руке или ноге несмываемым маркером, чтобы вас можно было опознать и известить родственников», — говорится в обращении офиса шерифа округа Тейлор.

Этот округ находится на севере Флориды, на т. н. «большом изгибе» берега Мексиканского залива — именно там вышла на сушу «Хелен».

Работники заправки во Флориде, готовясь к удару "Хелен", упаковали и привязали все, что смогли Фото: EPA

«Хелен» выделяется еще и площадью, которую она покрывает: при диаметре в несколько сот километров она стала одним из самых обширных ураганов в Мексиканском заливе за последнее столетие.

В районе Тампы, в полутораста километрах от центра урагана, зафиксирован рекордный подъем океана — почти два метра выше нормы.

Во всей Флориде, а также в соседней Джорджии, куда затем направится «Хелен», как передают агентства, еще до основного удара урагана без света остались более 800 тысяч домов и предприятий.

После Флориды траектория «Хелен» проляжет по Джорджии и другим штатам, и там тоже ожидают серьезных разрушений.