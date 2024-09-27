Миколог рассказала, какого урожая грибов ждать в этом году в Латвии

"Для конца сентября ситуация действительно нетипичная. Недаром сегодняшний день называют 133-м днем лета. Погода не только теплая, но и сухая, а грибам это не нравится, им необходима влага. Нельзя сказать, что грибов нет вообще. Какое-то время назад на побережье, особенно в Курземе, было много золотистых боровиков. Месяц назад было много лисичек. И сейчас грибы тоже понемногу появляются", - говорит специалист.

По словам Мейере, сейчас, когда началось похолодание, наступает благоприятное время для различных млечников - горькушек и прочих осенних грибов. А вот на боровики, подосиновики и подберезовики уже рассчитывать не стоит.

"Думаю, что что-то вырастет, но большого урожая не будет", - сказала эксперт.

Из-за скудного урожая выставка грибов, ежегодно проходящая в Музее природы в сентябре, в этом году сильно припозднится. Она откроется в конце следующей недели и пройдет всего три дня - с 4 по 6 октября.

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