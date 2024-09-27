Латвийцев призывают поддержать людей с ограниченными возможностями, надев разную обувь

В рамках акции людей призывают публиковать в социальных сетях фото, на которых они запечатлены в разной обуви, используя хэштег #WearOtherShoes, чтобы распространить идею кампании.

Министр благосостояния Улдис Аугулис отметил, что в Латвии проживает более 200 тысяч людей с ограниченными возможностями, поэтому министерство предлагает людям провести день в разной обуви на каждой ноге.

"Символически надевая два разных ботинка, мы публично выражаем свою поддержку нашим соседям, коллегам и друзьям с ограниченными возможностями, отстаивая их основные права и добиваясь равного и полного включения этих людей в общество и экономику", - сказал Аугулис.

Заместитель главы Генерального директората Европейской комиссии по занятости, социальным вопросам и инклюзии Андриана Сукова подчеркнула, что кампания - это способ повысить осведомленность о людях с ограниченными возможностями и показать, чем могут помочь фонды ЕС.

Она отметила, что, по оценкам, инвестиции Европейского социального фонда Plus в период с 2021 по 2027 годы принесут пользу 1,5 млн инвалидов в странах-членах ЕС.

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