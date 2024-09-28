Микельдиена в Риге отметят ярмаркой и музыкальными выступлениями

Планируется, что с 9:00 до 17:00 на Домской площади пройдет ярмарка осеннего урожая.

У посетителей будет возможность приобрести произведения мастеров прикладного искусства, насладиться плодами осеннего урожая и разнообразной культурной программой.

Посетителей будут развлекать духовой оркестр Fanfara, детский танцевальный ансамбль Teiksmiņa, детский вокальный ансамбль Magonīte, детский танцевальный ансамбль Dzīpariņš, молодежный танцевальный коллектив Dzīpars, оркестр Rīga, смешанный хор Lindås, детский ансамбль народного танца Dzirkstelīte, танцевальный ансамбль Oglīte, ансамбль народного танца Teiksma, танцевальный ансамбль среднего поколения DeTeiksma, смешанный хор Laudate, фольклорные выступления танцевального ансамбля Liesma и пост-фолк-группы Rikši.

О хорошем настроении на протяжении всего дня позаботятся ведущие мероприятия - актеры Анна Клевере и Эгил Мелбардис.

В воскресенье, 29 сентября, с 12:00 до 15:00 во дворе культурного центра "Иманта" знатоки фольклора расскажут о традициях празднования дня Микелиса.

Фольклорный ансамбль Banga и ансамбль традиционной музыки Dārdaru muzikanti оживят мероприятие песнями и танцами.

Посетители мероприятия смогут поработать в творческих мастерских, поиграть в игры и просто развлечься, а также насладиться фруктово-овощной выставкой-конкурсом.

В тот же день с 12.00 до 16.00 в зале Кокару, в павильоне и на открытой площадке Большой сцены Межапарка состоится праздник "Большое чествование этой осени".

Мероприятие включает в себя творческие мастер-классы, игры и спортивные занятия, а также осеннюю ярмарку от местных производителей.

На открытой сцене выступят духовой оркестр Fanfara и группа The Market band, в зале Кокару пройдет занимательное занятие для детей.

Группа Mirage Jazz завершат концертом вечер на открытой сцене.

Кроме того, в саду Малой гильдии 29 сентября выступит женский фолк-коллектив Vilcenes, там же пройдут традиционные конкурсы и ритуалы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!