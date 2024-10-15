Pasažieru vilciens: для охраны поездов будут использоваться дроны

В компании говорят, что дроны позволят круглосуточно следить за территорией и быстро передавать информацию об инцидентах.

В Pasažieru vilciens говорят, что вандалы по-прежнему незаметно проникают на территорию и разрисовывают поезда.

Периодически охрана пресекает попытки любителей порисовать на поездах, но это удается не всегда, поэтому Pasažieru vilciens решило использовать дроны.

Предприятие утверждает, что дроны круглосуточно будут наблюдать за территорией с высоты и в режиме реального времени передавать данные охране, если будет замечено движение.

Дроны будут оснащены датчиками, чтобы видеть нарушителей в темноте.

Ранее сообщалось, что в 2020 году было 10 случаев повреждения поездов, а в 2023-м на поездах рисовали целых 52 раза, поделилась данными компания.

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