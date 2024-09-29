Последние минуты легендарного эстонского исполнителя на пароме "Эстония": он пел до конца

Одной из самых болезненных потерь для жителей Эстонии, несомненно, стала гибель музыканта Урмаса Алендера на пароме "Эстония» 28 сентября 1994 года. Алендер был человеком, который жил на полную катушку. Он любил музыку, алкоголь и женщин, но его творчество оставалось чувственным, глубоким и до сих пор трогает нас. Последний год его жизни принес ему и разбитое сердце, и новую любовь. Любимый исполнитель, как говорят, ушел из жизни, бросая вызов штормовому ветру и не переставая петь, сообщает Limon.ee.