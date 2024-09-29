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Sergejs Tihomirovs

30 человек пострадали в результате поджогов зданий в Германии

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Фото: Ekrānuzņēmums no video

В субботу, 28 сентября, в результате двух пожаров в Эссене на западе Германии пострадали 30 человек, в том числе двое младенцев, сообщили местные власти.

В полиции сообщили, что 41-летний сириец был арестован по подозрению в умышленном поджоге.

До этого мужчина на фургоне врезался в два магазина, сообщил представитель полиции, добавив, что в этом инциденте также есть пострадавшие.

Мужчину задержали недалеко от места происшествия. Полиция заявила, что не может предоставить информацию о мотивах преступления.

Некоторые из пострадавших были доставлены в больницу.

Среди восьми серьезно раненых детей есть двое младенцев, которые надышались дымом. Их состояние критическое.

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