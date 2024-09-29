30 человек пострадали в результате поджогов зданий в Германии

В полиции сообщили, что 41-летний сириец был арестован по подозрению в умышленном поджоге.

До этого мужчина на фургоне врезался в два магазина, сообщил представитель полиции, добавив, что в этом инциденте также есть пострадавшие.

Мужчину задержали недалеко от места происшествия. Полиция заявила, что не может предоставить информацию о мотивах преступления.

Некоторые из пострадавших были доставлены в больницу.

Среди восьми серьезно раненых детей есть двое младенцев, которые надышались дымом. Их состояние критическое.

Esenē 41 gadu vecs sīrietis ar dažu minūšu intervālu aizdedzinājis 2 daudzdzīvokļu mājas un ar busiņu taranējis divus arābu veikaliņus. Rīcības motīvi vēl īsti nav skaidri. Vairāk nekā 30 cilvēki cietuši, t. sk. smagā stāvoklī 2 mazi bērni, bet bojā gājušo nav, un šis aizturēts pic.twitter.com/n2OOyKUe4E — Jānis Tereško (@JanisTeresko) September 29, 2024

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