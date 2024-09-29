Видео Ударил клювом и не дал проехать: женщина рассказала о встрече с глухарем

Глухарь быстро приближался к ней, она испугалась, зацепилась за ветку и споткнулась. После этого она встала и ушла. Спустя более двух часов она пошла домой, но снова встретила глухаря возле своего автомобиля.

"Это длилась полчаса. Чего только не произошло в тот момент – птица ударила клювом мою машину (я уже начинала опасаться, что шина спустит…), не разрешил мне ехать, глухарь даже приземлился на капот машины (у меня в этот момент разрядился телефон)", - написала женщина.

Однако она успешно добралась до дома, а также решила, что должна рассказать об этом происшествии другим.

"До сих пор вспоминая эту встречу, меня не покидает ощущение, что Бог позволил мне заглянуть в мир чудес природы!", - сказала она.

Согласно информации на сайте Latvijas valsts meži, глухарь (Tetrao urogallus) - самая крупная курообразная птица в мире. Самой важной частью жизненного цикла глухаря является гон, который проходит с середины апреля до конца мая.

Исследователь птиц Элмар Петерхоф объяснил на сайте Latvijas valsts meži, что глухари не боятся машин, пока они не останавливаются.

"В лесу глухари тоже могут быть в относительной безопасности и позволять людям подходить очень близко, поскольку птицы массивны и неохотно летают, а наблюдают за нами из укрытия. Поэтому зимой, осенью и весной их можно увидеть довольно часто, ведь они поднимаются только в случае крайней необходимости, обычно с очень близкого расстояния", - рассказал эксперт.

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