Вс, 29.09.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Artjoms Ļipins

Видео Ударил клювом и не дал проехать: женщина рассказала о встрече с глухарем

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Встреча с глухарем.
Встреча с глухарем. Фото: Ekrānuzņēmums no video

На этой неделе в Огрском крае женщина запечатлела поведение глухаря, из-за чего почувствовала себя словно в реалити-шоу от National Geographic.

Об этом опыте она написала несколько дней назад в своем профиле в Facebook, и этот пост вызвал большой резонанс.

"Это лучшая галерея, которую я когда-либо видел!" - сказал один из комментаторов.

Другие насмехались над тем, что глухарь флиртовал с женщиной. "Жаль, что вас двоих никто не снял", - написал один мужчина.

Женщине удалось записать впечатляющие видеоролики, которые не оставляют равнодушными.

Она написала: "Я не знаю, испытаю ли я когда-нибудь что-то подобное снова в своей жизни. Но у меня такое ощущение, будто я сегодня побывала на реалити-шоу National Geographic!"

Она рассказала своим подписчикам, что перед вечерним заплывом обычно забегает в лес, но в этот раз она столкнулась там с глухарем.

"Конечно, я выпрыгнула из машины и пошла встретиться с самой большой курообразной птицей в мире", - написала женщина, которая запечатлела птицу на телефон.

"Он что-то мне рассказывает, но я ни черта не понимаю. Единственное, что я сказала, это то, что знаю, что нахожусь в его владениях и уважаю это", - поделилась женщина.

Глухарь быстро приближался к ней, она испугалась, зацепилась за ветку и споткнулась. После этого она встала и ушла. Спустя более двух часов она пошла домой, но снова встретила глухаря возле своего автомобиля.

"Это длилась полчаса. Чего только не произошло в тот момент – птица ударила клювом мою машину (я уже начинала опасаться, что шина спустит…), не разрешил мне ехать, глухарь даже приземлился на  капот машины (у меня в этот момент разрядился телефон)", - написала женщина.

Однако она успешно добралась до дома, а также решила, что должна рассказать об этом происшествии другим.

"До сих пор вспоминая эту встречу, меня не покидает ощущение, что Бог позволил мне заглянуть в мир чудес природы!", - сказала она.

Согласно информации на сайте Latvijas valsts meži, глухарь (Tetrao urogallus) - самая крупная курообразная птица в мире. Самой важной частью жизненного цикла глухаря является гон, который проходит с середины апреля до конца мая.

Исследователь птиц Элмар Петерхоф объяснил на сайте Latvijas valsts meži, что глухари не боятся машин, пока они не останавливаются.

"В лесу глухари тоже могут быть в относительной безопасности и позволять людям подходить очень близко, поскольку птицы массивны и неохотно летают, а наблюдают за нами из укрытия. Поэтому зимой, осенью и весной их можно увидеть довольно часто, ведь они поднимаются только в случае крайней необходимости, обычно с очень близкого расстояния", - рассказал эксперт.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх