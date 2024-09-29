На этой неделе в Огрском крае женщина запечатлела поведение глухаря, из-за чего почувствовала себя словно в реалити-шоу от National Geographic.
Видео ⟩ Ударил клювом и не дал проехать: женщина рассказала о встрече с глухарем
Об этом опыте она написала несколько дней назад в своем профиле в Facebook, и этот пост вызвал большой резонанс.
"Это лучшая галерея, которую я когда-либо видел!" - сказал один из комментаторов.
Другие насмехались над тем, что глухарь флиртовал с женщиной. "Жаль, что вас двоих никто не снял", - написал один мужчина.
Женщине удалось записать впечатляющие видеоролики, которые не оставляют равнодушными.
Она написала: "Я не знаю, испытаю ли я когда-нибудь что-то подобное снова в своей жизни. Но у меня такое ощущение, будто я сегодня побывала на реалити-шоу National Geographic!"
Она рассказала своим подписчикам, что перед вечерним заплывом обычно забегает в лес, но в этот раз она столкнулась там с глухарем.
"Конечно, я выпрыгнула из машины и пошла встретиться с самой большой курообразной птицей в мире", - написала женщина, которая запечатлела птицу на телефон.
"Он что-то мне рассказывает, но я ни черта не понимаю. Единственное, что я сказала, это то, что знаю, что нахожусь в его владениях и уважаю это", - поделилась женщина.
Глухарь быстро приближался к ней, она испугалась, зацепилась за ветку и споткнулась. После этого она встала и ушла. Спустя более двух часов она пошла домой, но снова встретила глухаря возле своего автомобиля.
"Это длилась полчаса. Чего только не произошло в тот момент – птица ударила клювом мою машину (я уже начинала опасаться, что шина спустит…), не разрешил мне ехать, глухарь даже приземлился на капот машины (у меня в этот момент разрядился телефон)", - написала женщина.
Однако она успешно добралась до дома, а также решила, что должна рассказать об этом происшествии другим.
"До сих пор вспоминая эту встречу, меня не покидает ощущение, что Бог позволил мне заглянуть в мир чудес природы!", - сказала она.
Согласно информации на сайте Latvijas valsts meži, глухарь (Tetrao urogallus) - самая крупная курообразная птица в мире. Самой важной частью жизненного цикла глухаря является гон, который проходит с середины апреля до конца мая.
Исследователь птиц Элмар Петерхоф объяснил на сайте Latvijas valsts meži, что глухари не боятся машин, пока они не останавливаются.
"В лесу глухари тоже могут быть в относительной безопасности и позволять людям подходить очень близко, поскольку птицы массивны и неохотно летают, а наблюдают за нами из укрытия. Поэтому зимой, осенью и весной их можно увидеть довольно часто, ведь они поднимаются только в случае крайней необходимости, обычно с очень близкого расстояния", - рассказал эксперт.
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