"Невзлингейт" в Риге: в боях олигархов участвуют порталы jauns.lv и kompromat.lv; Авену предложили купить скандальную переписку

"Этот анонимный источник передала редакции, пусть общаются и проводят первичное исследование, что является нормальной повседневной деятельностью СМИ. Насколько я знаю, журналист связался и подготовил статью по той информации, которая подлежала проверке. Если же Блинов взял у Невзлина за это деньги - могу только поздравить", - пишет издательница.

А вот уже упомянутую кампанию против Авена и минеральной воды "Боржоми" Невзлин набросал в переписке с Блиновым еще в сентябре 2023 года. "У нас ведь в планах и битва о знании латышского языка, чтобы Авена лишили гражданства", - пишет Невзлин.

Позже Невзлин, скорее всего, переслал от кого-то полученные сведения о том, что акционеры литовской компании IDS Borjomi Михаил Фридман и Авен в нарушение санкций, о контрольных закупках минеральной воды, о заголовках, что "Боржоми" спонсирует войну, а также идею: "Предлагаем кинуть это в СМИ плюс добавить тему "Боржоми" в языковой дуэли с Авеном".

В середине ноября Невзлин информирует Блинова, что "латвийские парни" попросили переслать сообщение, в котором впервые появляются имена участников кампании "Боржоми". В нем говорится, что в прокуратуры Литвы и Латвии доставлены заявления о нарушении санкционного режима со стороны IDS Borjomi Europe. В Литве заявление поступило от журналиста Леонида Якобсона, а в Латвии - от председателя правления ассоциации поддержки русских эмигрантов AREM Дмитрия Савина.