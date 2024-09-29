В переписке задержанного в Польше по подозрению в организации нападений на нескольких соратников Алексея Навального Анатолия Блинова, с, скорее всего, проживающим в Израиле миллиардером Леонидом Невзлиным упоминаются несколько лиц, связанных с латвийскими СМИ. В переговорах обсуждаются интервью попавшего под санкции миллиардера и гражданина Латвии Петра Авена, так и планируются публичные нападения на других соперников Невзлина из кругов российских олигархов. Изучив полученные от ФБК фрагменты переписки, программа De Facto пришла к выводу, что это не пустые речи. Невзлин через Блинова был источником публикаций на портале jauns.lv, а основанное руководителем портала kompromat.lv Леонидом Якобсоном общество в прошлом году получало финансирование из фонда Невзлина в Литве.
"Невзлингейт" в Риге: в боях олигархов участвуют порталы jauns.lv и kompromat.lv; Авену предложили купить скандальную переписку
"Наравне с тем, как Невзлин фактически пытался убить Волкова и уничтожить команду Навального, они с Блиновым совершают какие-то отдельные диверсии против других олигархов. Они пытаются добиться лишения Гусинского испанского гражданства, опубликовать какой-то компромат на Авена и Фридмана, лишить их каких-то долей", - рассказала представитель ФБК Мария Певчих в опубликованном ФБК исследовании "Похитить. Избить. Поджечь". Кто пытается уничтожить команду Навального?". На фрагментах переписки, которую программа De Facto получила от соратников Навального, видно, какие игроки латвийских СМИ и общественно-политической сцены были вовлечены в эти бои олигархов.
В августе прошлого года Блинов прислал, скорее всего, Невзлину ссылку со статьей о высказываниях главного редактора Rīgas Viļņi и обещает вечером объяснить больше, так как теперь он "в гостях у владельца - Петериса Шмидре". "Вся латвийская желтая пресса", - хвалится Блинов. Из переписки потом понятно, что Блинов пытается убедить Невзлина вступить в риелторский бизнес Петериса Шмидре в Испании, где для него учрежден холдинг Suitaprest.
В середине августа 2023 года Блинов сообщил Невзлину, что ему вскоре предстоит удаленная встреча "с женой Шмидре, которой принадлежит вся желтая пресса в Латвии" - под этим явно подразумевается председатель правления издательства Rīgas Viļņi Айя Шмидре. Оба договариваются, что пока рано ей сообщать, что Невзолин главный заинтересованный в "Гусе и Авене". Очевидно, что имеются в виду бывший российский медиа-магнат Владимир Гусинский, который бежал от Путина, покинув страну более 20 лет назад, и получил гражданство Латвии, а позже попавший под международные санкции миллиардер Петр Авен, в последнее время проживающий в Латвии.
В начале сентября 2023 года Невзлин спрашивает, есть ли у них кто-то, кто разместит статью в Испании или Латвии "так, чтобы нас не было видно, но чтобы это было замечено" - "о Гусе, ФБР и Дерипаске". Олег Дерипаска - очередной попавший под санкции российский олигарх-миллиардер.
Неделю спустя Блинов сообщает, что "Латвия тоже хочет подключиться к процессу журналистского расследования деятельности Г., в понедельник готовы дать корреспонденту контакт". "Здоровая конкуренция", - радуется Блинов, а Невзлин это высоко оценивает большим пальцем.
Еще через неделю Блинов пересылает Невзлину свою переписку в Signal с Эдвином Ракицким - так зовут руководителя новостного отдела портала jauns.lv, входящего в структуру издательства Rīgas Viļņi. Видно, что первым Ракицкому пишет Блинов, который представляется Анатолием и оба созваниваются. "Тот, кто пишет, - корреспондент из Латвии", - объясняет Невзлину Блинов.
Позже Блинов снова пересылает Невзлину отчеты о связи с латвийским корреспондентом. Видно, что оба созвонились, а позже журналист обещает, что "постараемся написать и про Дерипаску" и что постараются найти правильный подход. Блинов рассказывает, что в пятницу статью о Гусинском не публиковали, потому что тогда мало читателей, самая большая аудитория - по понедельникам.
В воскресенье Блинов явно требует и тоже получает от Невзлина деньги за свои траты. Среди них и запланированная на следующий день статья в Латвии. "Статья (не платили), жест доброй воли от жены Шмидре, корреспонденту (статья на двух языках) - полторы тысячи", - пишет своему начальнику Блинов.
В телефонном разговоре с De Facto Ракицкий подтвердил, что переписка подлинная. Правда, он не знает, как собеседник Анатолий получил его номер телефона, но в редакцию до этого приходило анонимное электронное письмо, которое тогда и использовалось для публикаций.
Утром в понедельник, 25 сентября, Блинов присылает Невзлину ссылки на статьи jauns.lv в латышской и русской версиях с комментарием "Основание заложено". В статьях, которые, как убедилась программа De Facto, до сих пор доступны в разделе зарубежных новостей портала под заголовком "Банковская карта, объединяющая ряд влиятельных россиян и олигарха Олега Дерипаску", перечислен ряд исторически значимых в России лиц и давних событий, среди упоминаемых фамилий значится и Гусинский.
В день публикаций ведется переписка Блинова и Невзлина, в которой оба обсуждают их содержание, допущенные нелепые опечатки, делающие текст несерьезным, и оценивают их как беспорядочные. Следуют также извинения латвийского репортера и обещания исправить текст. Слишком критичной сторона Невзлина, впрочем, не является: "Теперь вижу, что это наш текст, просто плохая ошибка в первом предложении".
Позже в ноябре Блинов также предлагает подключить "группу Шмидре" к кампании против Авена и "Боржоми". Подробности – через некоторое время. Невзлин сомневается, так как "они там якобы не слишком заметны". "Просто их много, и их читает Сейм", - хвалит Блинов СМИ Шмидре и успокаивает, что платить не придется, потому что "они хотят дружить, поэтому пусть заработают доверие".
Об упомянутом в переписке программа De Facto попросила комментарии пары Шмидре. Петерис Шмидре по телефону заявил, что такого Блинова не помнит, а с Невзлиным у него никаких дел не было. "Нет, ну кто такой Невзлин, я, конечно, знаю, но он не в какой-то связи, скажем, со мной. Как Ходорковского и Жириновского примерно, так я знаю его", - утверждает Шмидре.
Когда De Facto Шмидре кратко рассказывает о том, в каком контексте в переписке упоминается "группа Шмидре", бизнесмен возмущается: "Вы прочли что-то из какой-то желтой прессы и теперь пробуете что-то склеить вместе. Не так? (...) Нет? Думаю, да. Не пойти ли вам с**** со всей этой темой? Делайте без нас свою дерьмовую информацию! До свидания!"
В свою очередь, жена Петериса Шмидре, председатель правления издательства Rīgas Viļņi Айя Шмидре в письменных ответах De Facto утверждала, что Блинова не знает и никогда с ним не встречалась. "Переписка этих двух неизвестных мне лиц содержит недостоверную информацию", - говорит Шмидре о заявлениях Блинова Невзлину.
Издательница призналась, что через светские мероприятия ей известен латвийский предприниматель и бывший полицейский Дмитрий Челебий, который, как известно De Facto, является соратником Блинова. Он также был анонимно упомянут в фильме ФБК. Челебий также якобы предложил Шмидре анонимный источник информации, который может предоставить интересующую общественность информацию.
"Этот анонимный источник передала редакции, пусть общаются и проводят первичное исследование, что является нормальной повседневной деятельностью СМИ. Насколько я знаю, журналист связался и подготовил статью по той информации, которая подлежала проверке. Если же Блинов взял у Невзлина за это деньги - могу только поздравить", - пишет издательница.
А вот уже упомянутую кампанию против Авена и минеральной воды "Боржоми" Невзлин набросал в переписке с Блиновым еще в сентябре 2023 года. "У нас ведь в планах и битва о знании латышского языка, чтобы Авена лишили гражданства", - пишет Невзлин.
Позже Невзлин, скорее всего, переслал от кого-то полученные сведения о том, что акционеры литовской компании IDS Borjomi Михаил Фридман и Авен в нарушение санкций, о контрольных закупках минеральной воды, о заголовках, что "Боржоми" спонсирует войну, а также идею: "Предлагаем кинуть это в СМИ плюс добавить тему "Боржоми" в языковой дуэли с Авеном".
В середине ноября Невзлин информирует Блинова, что "латвийские парни" попросили переслать сообщение, в котором впервые появляются имена участников кампании "Боржоми". В нем говорится, что в прокуратуры Литвы и Латвии доставлены заявления о нарушении санкционного режима со стороны IDS Borjomi Europe. В Литве заявление поступило от журналиста Леонида Якобсона, а в Латвии - от председателя правления ассоциации поддержки русских эмигрантов AREM Дмитрия Савина.
Как и у владельца портала kompromat.lv Якобсона, так и у только что получившего гражданство Латвии Савина в социальных сетях можно найти подтверждения, что такие заявления действительно были. Всего в Facebook Савина можно найти четыре видео с осени прошлого года с обращениями к Авену - и с вызовом на "дуэль латышского языка", и с вопросами о "Боржоми".
Теперь, похоже, эта гражданская инициатива Савина была скоординирована с Невзлиным или неким его сотрудником, который передал информацию миллиардеру дальше. Один посланный Блинову доклад Невзлина выглядит как рабочий отчет, в котором кто-то в первом лице рассказывает, что на четырех видеороликах - двух по-латышски, двух по-русски - вызывает Авена на публичную дискуссию на латышском языке и что на видео якобы благожелательно отреагировали некоторые латвийские политики. Это очень точно совпадает с содержанием, которое видно в соцсетях Савина.
Еще более вероятной версией, что Невзлин был заранее осведомлен об активности Савина, делает тот факт, что основанное Савиным и Якобсоном общество Bonum Publicum в прошлом году получило пожертвование в размере 22 тысяч евро из зарегистрированного в Литве фонда Cooperation for Democracy. Информация на его сайте свидетельствует, что учредителем фонда с оборотом 1,7 млн евро в прошлом году является Невзлин.
Савин, прибывший в Латвию в 2015 году как политически преследуемый беженец, позже выучил латышский язык и только что натурализовался, утверждает, что выступает против Авена только потому, что считает его представителем пятой колонны, и категорически отвергает коммуникацию с Невзлиным. О его пожертвовании в фонд Савин не знал, поскольку в обществе Bonum Publicum является только работником - в правление входит Якобсонс. О том, кто является анонимным спонсором из Швейцарии, который в прошлом году выделил возглавляемой Савиным ассоциации AREM 47 тысяч евро, он также не знает.
От предложения De Facto посмотреть переписку, в которой упоминается, Савин отказывается: "С одной стороны, ФСБ, лоббисты Avena - ФБК, с другой стороны, например, Савин. Мне все ясно. Мне все ясно! Я видел, что есть провокация ФСБ, я видел, что есть лоббисты Авена, я видел, что это спецоперация для ФСБ. Про господина Невзлина я тоже не знаю, но ждем ответов от прокуратуры и от суда. Когда будут ответы, будет предмет дискуссии. На данный момент вообще предмета нет. Но я вижу и мне очень нравится, что господину Авену - привет, привет, Петр! - что господину Авену очень не нравится наша работа".
Леонид Якобсон на вопросы De Facto - и о пожертвовании фонда Невзлина, и о совпадении действий Bonum Publicum с обнародованными еще до этого планами Невзлина - не ответил, указав на занятость по семейным обстоятельствам.
И Якобсон, и Савин сразу после выхода фильма ФБК о Невзлине в Favebook поспешили назвать его провокацией, заказанной российскими спецслужбами и/или Авеном. А еще через несколько дней Савин распространил трейлер к документальному фильму об Авене под названием "Гибридный гражданин", в котором также будут показаны снятые дроном виды из усадьбы Клаугю - принадлежащей Авену через цепочку нескольких предприятий собственности в Мадонском крае.
Основанный Невзлиным литовский фонд на электронное письмо De Facto с вопросами о возможной коммуникации Невзлина с Якобсоном и Савиным, а также о пожертвовании фонду, ничего не ответил.
Авен, который интервью латвийским СМИ до сих пор не дает, еще до выхода фильма знал, что против него выступает Невзлин, выяснил De Facto». Это представителю Авена Игорю Басу стало известно от самого участника переписки Анатолия Блинова, заверяет Бас: "Конкретный человек позвонил и встретился со мной в Латвии в июне этого года, отметив, что в его распоряжении есть информация не только о планах Невзлина по отношению к Волкову, но и о продолжающихся активностях, которые могут быть направлены против Авена. Предложение купить такую информацию я категорически отверг и прекратил всякое общение с этим человеком".
Между тем вопрос об оценке гражданства Авена до сих пор не до конца решен - этим до сих пор занимаются органы госбезопасности, подтвердил De Facto министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство").
De Facto напоминает, что Невзлин в заявлении в полицию Литвы сам признал коммуникацию с Блиновым и его финансирование, так как якобы он помогал нескольким российским оппозиционерам покинуть страну. Правда, этой весной общение Блинова якобы стало "странным и провокационным", поскольку он пытался создать в переписке впечатление, что Невзлин заинтересован в нападении на Волкова. О том, что провокационной была бы и коммуникация, например, о подделке паспортов и влиянии СМИ в Латвии, Невзлин ничего литовским правоохранителям не упомянул.
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