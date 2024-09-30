В Австрии правопопулистская партия АПС побеждает на выборах

Указывается, что при подсчете была учтена большая часть бюллетеней, присланных по почте. Ожидается, что оставшиеся голоса подсчитают к 3 октября.

Вопрос о новом канцлере Австрии

Даже при том что правые популисты одержали победу на выборах в парламент Австрии, им едва ли удастся сформировать правительство. Карл Нехаммер неоднократно отвергал не только возможность вступления в коалицию с АПС, но и саму идею переговоров об этом. Со своей стороны представляющий "зеленых" президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что не назначит председателя АПС Герберта Кикля канцлером страны.

Сам Кикль заявил в эфире телеканала ORF: "Я готов к переговорам со всеми, главное, как поведет себя федеральный президент".

Австрийская партия свободы известна, среди прочего, критикой антивоенных санкций Запада в отношении России. Кроме того, АПС выступает за жесткие меры по ограничению миграции, включая разворачивание беженцев на госгранице и так называемую "реиммиграцию", под которой правопопулисты подразумевают "репатриацию всех нелегальных иммигрантов на основе действующих правовых норм".

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