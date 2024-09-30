C 1 октября в Риге начнут работу новые платные автостоянки

Цель создания платных стоянок - лучше организовать транспортный поток и облегчить парковку автомобилей в местах с большим спросом на стоянку.

С установкой новых платных парковок будет упорядочена процедура парковки, чтобы уменьшить вероятность того, что неправильно припаркованные автомобили будут мешать другим участникам дорожного движения и создавать пробки, указывает Rīgas satiksme.

При создании новых платных автостоянок во внимание принимался план развития Риги, направленный на улучшение качества среды и доступности общественного транспорта. Новые стоянки оборудованы главным образом в тарифной зоне С.

Новые автостоянки в тарифной зоне С созданы на участках улиц Алояс, Гростонас, Хоспиталю, Далиня, Валдемара, Нитаурес и Зирню.

В тарифной зоне В новые стоянки созданы на улицах Экспорта и Гертрудес.

В свою очередь в тарифной зоне D новые стоянки будут на улицах Пулквежа Бриежа и Рупниецибас.

Жители, задекларировавшие свое место жительства в соответствующих тарифных зонах, могут оформить карту жителя, которая обеспечит более удобное использование стоянки.

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