США: Украина может атаковать цели глубоко внутри России своим оружием

"Они суверенное государство, и они могут использовать оружие, которое сами произвели, такого много. Посмотрите на программы, которые они ввели за последний год. Да и если посмотреть на оружие, которое мы им поставляем, мы четко сказали, что они могут использовать его для нанесения ответных ударов по целям в России через границу, откуда совершаются атаки. Поэтому у Украины очень много средств, чтобы защитить себя", - сказал Миллер.

При этом он отметил, что США "всегда смотрят на дополнительные инструменты", которые можно было бы предоставить Украине.

В то же время Миллер напрямую не ответил на вопрос журналистов, почему США не снимают ограничения на удары дальнего радиуса действия глубоко по территории России с применением американского оружия. "Мы рассматриваем все возможности, всю тактику и всю поддержку, которую мы оказываем Украине в целом, и, подтверждая любую новую систему вооружений или новую тактику, мы смотрим, как это отразится на всем поле битвы и на всей стратегии Украины. И это мы будем продолжать делать", - сказал Миллер.

Он напомнил, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского президент США Джо Байден заявил о дополнительной военной помощи Украине.

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