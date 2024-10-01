Президент прогнозирует много внутренних изменений после падения российского дрона на территории Латвии

Он отметил, что не может сообщить подробности, поскольку некоторые из них засекречены. Некоторые из этих вопросов еще предстоит обсудить на Совете национальной безопасности 9 октября. Сегодня у президента запланирована встреча с главой комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондом Бергманисом и с министром обороны Андрисом Спрудсом.

"Этот вопрос не исчез из повестки дня руководства страны", - подчеркнул президент.

Он добавил, что во время переговоров между президентами Польши и стран Балтии в Нью-Йорке официальные лица согласовали общую позицию НАТО по этому вопросу.

Фото: NBS

В то же время есть вещи, которые необходимо улучшить в наших собственных системах, сказал президент.

Как сообщалось, 7 сентября российский беспилотник типа Shahed упал в Гайгалавской волости Резекненского края. Национальные вооруженные силы Латвии следили за ситуацией, но не приняли решения ни сбить беспилотник, ни поднять в воздух дежурившие в Латвии самолеты НАТО.

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