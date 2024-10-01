Борис Джонсон рассказал, какой недуг мучил Елизавету II в последние годы

Джонсон утверждает, что к тому моменту, как он ушел в отставку с поста главы правительства в сентябре 2022 года (через два дня после этого королева скончалась), он знал о диагнозе Елизаветы II уже год или даже больше.

Как отмечает журнал Politico, это первый случай, когда высокопоставленный британский политик заговорил о возможной причине смерти Елизаветы II. Согласно свидетельству о смерти, она умерла "от старости". Информация о здоровье королевы обычно не разглашается.

Вспоминая свою последнюю встречу с королевой, Джонсон сказал, что она "выглядела бледной и осунувшейся", а на руках у нее были синяки, "вероятно, от капельниц или инъекций". При этом, по его словам, настроение Ее Величества "совершенно не пострадало от болезни".

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