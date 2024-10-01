Систему раннего предупреждения или технологию сотового оповещения в Латвии внедрит компания Meditec, выяснило агентство LETA.
Систему раннего предупреждения в Латвии планируется ввести к середине будущего года
Во вторник в подкомиссии Сейма по внутренней безопасности руководитель Информационного центра Министерства внутренних дел (МВД) Арис Дзерванс сообщил депутатам, что Бюро по надзору за закупками (IUB) недавно приняло решение разрешить заключить договор с победителем, выбранным Комиссией по закупкам. Согласно информации, размещенной на сайте IUB, победителем стала компания Meditec, и ее предложение было признано наиболее экономически выгодным.
"Мы находимся в стадии заключеня договора", - отметил Дзерванс, который также сообщил, что для ввидения системы предусмотрено финансирование в размере 3,2 миллиона евро - 2,7 млн евро выделит Европейский фонд регионального развития (ERAF) и около 500 000 евро составит финансирование государства.
Процесс закупок проходил непросто, и задержка была связана с тем, что со стороны отдельных коммерсантов велась активная деятельность - они жаловались на различные аспекты закупки, признал Дзерванс. По его словам, на обработку жалоб потребовалось время.
По информации Firmas.lv, реальными бенефициарами Meditec являются Мартиньш Силс и Марис Звиргздиньш. В 2023 году оборот предприятия составил 4 724 956 евро, а прибыль - 508 019 евро.
Как сообщалось ранее, ожидалось, что система сотового оповещения заработает к концу этого года, но теперь планируется, что сотовое оповещение в Латвии может заработать весной следующего года.
Чтобы внедрить в Латвии технологии сотового оповещения, которые в случае угрозы позволят отправлять информацию об угрозе и необходимых действиях непосредственно людям в опасной зоне на их мобильные телефоны, в 2023 году информационный центр Министерства внутренних дел объявил открытый конкурс на разработку и обслуживание Системы раннего предупреждения или ABS+ сроком на четыре года.
В апреле 2021 года Кабинет министров одобрил предложение МВД по совершенствованию системы раннего предупреждения. Первоначально планировалось, что система начнет функционировать во второй половине 2024 года, однако ее внедрение было отложено.
В январе этого года вступила в силу обновленная редакция Государственного плана гражданской зашиты, которая предусматривает, что срок информирования жителей и предоставления рекомендаций по действиям в случае затоплений, наводнений или ураганов составляет 30 минут. До сих пор этот срок был отмечен "по мере необходимости".
Если бы в стране возродили сотовое оповещение, это означало бы, что все пользователи мобильных телефонов, независимо от мобильного оператора и связи, получали бы необходимую информацию, в том числе жители других стран – туристы, пользующиеся услугой роуминга в Латвии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!