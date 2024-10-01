Систему раннего предупреждения в Латвии планируется ввести к середине будущего года

Чтобы внедрить в Латвии технологии сотового оповещения, которые в случае угрозы позволят отправлять информацию об угрозе и необходимых действиях непосредственно людям в опасной зоне на их мобильные телефоны, в 2023 году информационный центр Министерства внутренних дел объявил открытый конкурс на разработку и обслуживание Системы раннего предупреждения или ABS+ сроком на четыре года.

В апреле 2021 года Кабинет министров одобрил предложение МВД по совершенствованию системы раннего предупреждения. Первоначально планировалось, что система начнет функционировать во второй половине 2024 года, однако ее внедрение было отложено.

В январе этого года вступила в силу обновленная редакция Государственного плана гражданской зашиты, которая предусматривает, что срок информирования жителей и предоставления рекомендаций по действиям в случае затоплений, наводнений или ураганов составляет 30 минут. До сих пор этот срок был отмечен "по мере необходимости".

Если бы в стране возродили сотовое оповещение, это означало бы, что все пользователи мобильных телефонов, независимо от мобильного оператора и связи, получали бы необходимую информацию, в том числе жители других стран – туристы, пользующиеся услугой роуминга в Латвии.

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