Источник в Белом доме: Иран готовит "неизбежный" удар баллистической ракетой по Израилю

Он подчеркнул, что США активно поддерживают подготовку Израиля к обороне.

"У Соединенных Штатов есть информация, указывающая на то, что Иран готовится в ближайшее время атаковать Израиль баллистическими ракетами. Мы активно поддерживаем оборонительные меры подготовки, чтобы защитить Израиль от этой атаки. Прямое вооруженное нападение Ирана на Израиль будет иметь серьезнейшие последствия для Ирана", - цитирует это официальное лицо американская телекомпания CBS.

В свою очередь публикации в иранских СМИ не свидетельствуют об угрозе ракетной атаки.

По информации Reuters, представитель Белого дома пояснил, что этот ракетный удар может быть таким же или даже большим по масштабу, чем тот, что Иран попытался нанести в апреле, но эта оценка пока основана на самых предварительных данных и не может считаться точной.

На этой неделе израильская армия объявила об ограниченных наземных операциях против поддерживаемых Ираном целей "Хезболлы" в Ливане и призвала к эвакуации людей из более чем 20 населенных пунктов вдоль ливанской границы.

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