Спрудс: В Латгале размещены боевые группы, вооруженные ракетами ПВО

Как ранее сообщило Министерство обороны, после того как 7 сентября в Резекненском крае упал российский беспилотник Shahed, Национальные вооруженные силы усилили противовоздушную оборону на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения.

Сегодня министр обороны Андрис Спрудс сообщил, что в Латгале размещены мобильные боевые группы военно-воздушных сил, оснащенные ракетами ПВО, а на границе установлены специальные радары, предназначенные для обнаружения беспилотных аппаратов.

Как уже сообщалось, 7 сентября в Гайгалавской волости Резекненского края упал российский беспилотник типа Shahed. Национальные вооруженные силы Латвии следили за ситуацией, но не приняли решения ни о сбитии беспилотника, ни о поднятии в воздух дежуривших в Латвии истребителей НАТО, что вызвало критику со стороны части общества. Когда беспилотник упал, боеголовка, которая первоначально не взорвалась, была деактивирована.