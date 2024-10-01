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Спрудс: В Латгале размещены боевые группы, вооруженные ракетами ПВО

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Андрис Спрудс
Андрис Спрудс Фото: Ivars Soikāns/LETA

В Латгале развернуты мобильные боевые группы военно-воздушных сил Латвии, оснащенные ракетами противовоздушной обороны (ПВО).

Как ранее сообщило Министерство обороны, после того как 7 сентября в Резекненском крае упал российский беспилотник Shahed, Национальные вооруженные силы усилили противовоздушную оборону на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения.

Сегодня министр обороны Андрис Спрудс сообщил, что в Латгале размещены мобильные боевые группы военно-воздушных сил, оснащенные ракетами ПВО, а на границе установлены специальные радары, предназначенные для обнаружения беспилотных аппаратов.

Операции ПВО обеспечивают и военные профессиональной службы, и солдаты Cлужбы государственной обороны, отметил Спрудс.

Как уже сообщалось, 7 сентября в Гайгалавской волости Резекненского края упал российский беспилотник типа Shahed. Национальные вооруженные силы Латвии следили за ситуацией, но не приняли решения ни о сбитии беспилотника, ни о поднятии в воздух дежуривших в Латвии истребителей НАТО, что вызвало критику со стороны части общества. Когда беспилотник упал, боеголовка, которая первоначально не взорвалась, была деактивирована.

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