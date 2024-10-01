Фото "Почему идет дождь с песком?" До Латвии добралась пыль из отдаленного региона

Заодно автор поста поинтересовался, когда осадки с песком прекратятся, потому что "не хочется стоять в очереди на автомойке", пишет портал Apollo.lv.

Другие дополнили, что испытали то же самое - пришли домой в куртках в песке.

Создатель группы и модератор прогноза погода Мартинс Бергштейнс пояснил:

"В последние несколько дней в воздухе над Каспийским морем (особенно в Узбекистане и Туркменистане) наблюдалось большое количество пыли. С ветром они перемещаются в северо-западном направлении и теперь эффективно интегрируются в зону осадков над Латвией, что приводит к дождям с примесью песка и пыли".

Отвечая на недоумение других членов группы о том, как песок из столь отдаленного региона мог попасть в Латвию, Бергштейнс продолжил:

"Пыль, песок и другие аэрозоли при благоприятных условиях могут переноситься ветром на тысячи километров. Например, дым от лесных пожаров в Канаде достигает Европы и Латвии. (~5500 км). В других случаях сахарская пыль достигает Карибского бассейна и Флориды (~6500 км)".

🟤Pēdējo stundu laikā virs austrumu, bet nu jau arī centrālajiem rajoniem līdz ar lietu "līst" arī smiltis un putekļi. Kāpēc? Kaspijas jūras (it sevišķi Uzbekistānas un Turkmenistānas reģionā) pēdējās pāris dienās gaisā pacelts ļoti liels daudzums putekļu. Līdz ar vēju tie virzās… pic.twitter.com/lsg1al8eDy — Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) October 1, 2024

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