Вт, 1.10.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs

Фото "Почему идет дождь с песком?" До Латвии добралась пыль из отдаленного региона

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Sergejs/Telegram

В Telegram-группе MeteoLatvia, созданной для того, чтобы быстрее и удобнее обмениваться информацией об актуальных метеорологических условиях, вечером 1 октября один из участников опубликовал вопрос о неожиданном сюрпризе: "Может быть есть какая-то информация, почему в Даугавпилсе идет дождь с песком?"

Заодно автор поста поинтересовался, когда осадки с песком прекратятся, потому что "не хочется стоять в очереди на автомойке", пишет портал Apollo.lv.

Другие дополнили, что испытали то же самое - пришли домой в куртках в песке.

Создатель группы и модератор прогноза погода Мартинс Бергштейнс пояснил:

"В последние несколько дней в воздухе над Каспийским морем (особенно в Узбекистане и Туркменистане) наблюдалось большое количество пыли. С ветром они перемещаются в северо-западном направлении и теперь эффективно интегрируются в зону осадков над Латвией, что приводит к дождям с примесью песка и пыли".

Отвечая на недоумение других членов группы о том, как песок из столь отдаленного региона мог попасть в Латвию, Бергштейнс продолжил:

"Пыль, песок и другие аэрозоли при благоприятных условиях могут переноситься ветром на тысячи километров. Например, дым от лесных пожаров в Канаде достигает Европы и Латвии. (~5500 км). В других случаях сахарская пыль достигает Карибского бассейна и Флориды (~6500 км)".

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх