Передача: Из Беларуси в Литву при помощи воздушных шаров переправляют контрабанду

"По предварительной версии, он попал на территорию аэропорта случайно. На это повлияли сила ветра и направление в момент запуска из Беларуси, - указал передаче начальник службы общественного порядка Арунас Палаускас. - В нашем распоряжении есть противодроновое оружие. Однако, что касается таких метеорологических шаров, то для их сбития у нас нет специального оборудования. Это новое явление. И закон не устанавливает, как применят оружие в таких случаях".