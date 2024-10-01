Из Беларуси в Литву при помощи небольших воздушных шаров переправляют контрабандные сигареты. Один такой шар в конце недели даже залетел на территорию Вильнюсского аэропорта, сообщает передача TV3 Ziņas.
Передача: Из Беларуси в Литву при помощи воздушных шаров переправляют контрабанду
При помощи шаров контрабандные товары со стороны Беларуси переправляют уже на протяжении месяцев.
"По предварительной версии, он попал на территорию аэропорта случайно. На это повлияли сила ветра и направление в момент запуска из Беларуси, - указал передаче начальник службы общественного порядка Арунас Палаускас. - В нашем распоряжении есть противодроновое оружие. Однако, что касается таких метеорологических шаров, то для их сбития у нас нет специального оборудования. Это новое явление. И закон не устанавливает, как применят оружие в таких случаях".
К шару присоединен передатчик GPS-сигнала, по которому получатели контрабанды его находят. Погранохрана хотела бы большего привлечения армии.
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