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В Эстонии отправили в тюрьму гражданина Латвии. Изъятых у него наркотиков хватило бы для опьянения 11 000 человек

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Тартуский уездный суд. Иллюстративное фото.
Тартуский уездный суд. Иллюстративное фото. Фото: Triin Roos, Elu24

В июне гражданин Латвии, в итоге задержанный во время очередной полицейской проверки недалеко от Вильянди, перевозил в своей машине такое количество марихуаны и кокаина, что две трети жителей Вильянди могли бы получить наркотическое опьянение. 10 сентября он был приговорен к четырем годам и шести месяцам тюремного заключения в валгаском здании Тартуского уездного суда. Из назначенного срока он должен немедленно отбыть четыре месяца в Эстонии, пишет Rus.Postimees.

Перевод: Павел Соболев

По словам Лыунаского окружного прокурора Марья-Лийны Талимаа, 19 июня этого года полицейский патруль остановил автомобиль Volkswagen с латвийскими номерами во время регулирования дорожного движения на шоссе Имавере - Вильянди - Каркси - Нуйя, недалеко от Вильянди. Машина была остановлена по той причине, что ее водитель, Андрей Аленичев, разговаривал по телефону за рулем.

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