В Эстонии отправили в тюрьму гражданина Латвии. Изъятых у него наркотиков хватило бы для опьянения 11 000 человек

В июне гражданин Латвии, в итоге задержанный во время очередной полицейской проверки недалеко от Вильянди, перевозил в своей машине такое количество марихуаны и кокаина, что две трети жителей Вильянди могли бы получить наркотическое опьянение. 10 сентября он был приговорен к четырем годам и шести месяцам тюремного заключения в валгаском здании Тартуского уездного суда. Из назначенного срока он должен немедленно отбыть четыре месяца в Эстонии, пишет Rus.Postimees.