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Экс-президенту США Джимми Картеру исполнилось 100 лет

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BBC
Последний раз Джимми Картера видели на публике 29 ноября 2023 года на церемонии прощания с его покойной женой
Последний раз Джимми Картера видели на публике 29 ноября 2023 года на церемонии прощания с его покойной женой Фото: BBC News

​Во вторник бывший президент США Джимми Картер отметил свой 100-й день рождения, став первым американским президентом, дожившим до столь почтенного возраста.

Выходец из семьи фермеров, выращивавших арахис, в политику Картер пришел в 1960-е гг, став сенатором от штата Джорджия, а в 1976-м пошел на выборы президента в качестве кандидата от Демократической партии — и победил.

Овальный кабинет Картер занимал с 1977 по 1981 гг. и пытался остаться в Белом доме на второй срок, однако проиграл выборы республиканцу Рональду Рейгану.

И хотя последние 19 месяцев экс-президент провел в хосписе в своей родной Джорджии, по словам его внука Джейсона, экс-президент все еще «эмоционально реагирует [на визиты], переживает, смеется и любит».

Более того, в свои 100 лет он надеется успеть проголосовать на ноябрьских выборах за Камалу Харрис.

По случаю круглого юбилея волонтеры благотворительной организации Habitat for Humanity, с которой Картер сотрудничает уже четыре десятилетия, на этой неделе обещали построить в Миннесоте 30 домов для малоимущих.

В Плейнсе, родном городе экс-президента, по случаю его 100-летия пройдет торжественная церемония натурализации 100 новых американских граждан. В небе над ними парадным строем пролетят военные самолеты.

На этом фото с инаугурации в январе 1977 г. президента Картера и его жену Розалинн держит за руки их дочь Эми
На этом фото с инаугурации в январе 1977 г. президента Картера и его жену Розалинн держит за руки их дочь Эми Фото: Getty Images
В 1977 году Картер принял у себя в гостях в Белом доме папу Иоанна-Павла II
В 1977 году Картер принял у себя в гостях в Белом доме папу Иоанна-Павла II Фото: Getty Images

Чуть раньше в столице штата Атланте прошел приуроченный к круглой дате музыкальный концерт с участием десятков популярных американских исполнителей, все поступления от которого — около 1,2 млн долларов — были переданы в фонд благотворительного Центра Картера.

Сам бывший президент не смог приехать на мероприятие по состоянию здоровья, но описал его как «невероятный вечер, полный хорошей музыки и искренних признаний».

Запись концерта, в ходе которого звучали и поздравления Картеру от других президентов, покажет во вторник вечером Общественное телевидение штата Джорджия.

В числе телезрителей, по словам его близких, будет и сам экс-президент, который намерен смотреть трансляцию.

Джимми и Розалин Картер прожили в браке 77 лет, установив абсолютный рекорд по продолжительности супружества для президентских пар
Джимми и Розалин Картер прожили в браке 77 лет, установив абсолютный рекорд по продолжительности супружества для президентских пар Фото: Getty Images

Последний раз Джимми Картер появлялся на публике в ноябре 2023 года, на панихиде по своей жене Розалин, скончавшейся незадолго до того в возрасте 96 лет.

BBC
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