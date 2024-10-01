Экс-президенту США Джимми Картеру исполнилось 100 лет

Выходец из семьи фермеров, выращивавших арахис, в политику Картер пришел в 1960-е гг, став сенатором от штата Джорджия, а в 1976-м пошел на выборы президента в качестве кандидата от Демократической партии — и победил.

Овальный кабинет Картер занимал с 1977 по 1981 гг. и пытался остаться в Белом доме на второй срок, однако проиграл выборы республиканцу Рональду Рейгану.

И хотя последние 19 месяцев экс-президент провел в хосписе в своей родной Джорджии, по словам его внука Джейсона, экс-президент все еще «эмоционально реагирует [на визиты], переживает, смеется и любит».

Более того, в свои 100 лет он надеется успеть проголосовать на ноябрьских выборах за Камалу Харрис.

По случаю круглого юбилея волонтеры благотворительной организации Habitat for Humanity, с которой Картер сотрудничает уже четыре десятилетия, на этой неделе обещали построить в Миннесоте 30 домов для малоимущих.