Во вторник бывший президент США Джимми Картер отметил свой 100-й день рождения, став первым американским президентом, дожившим до столь почтенного возраста.
Экс-президенту США Джимми Картеру исполнилось 100 лет
Выходец из семьи фермеров, выращивавших арахис, в политику Картер пришел в 1960-е гг, став сенатором от штата Джорджия, а в 1976-м пошел на выборы президента в качестве кандидата от Демократической партии — и победил.
Овальный кабинет Картер занимал с 1977 по 1981 гг. и пытался остаться в Белом доме на второй срок, однако проиграл выборы республиканцу Рональду Рейгану.
И хотя последние 19 месяцев экс-президент провел в хосписе в своей родной Джорджии, по словам его внука Джейсона, экс-президент все еще «эмоционально реагирует [на визиты], переживает, смеется и любит».
Более того, в свои 100 лет он надеется успеть проголосовать на ноябрьских выборах за Камалу Харрис.
По случаю круглого юбилея волонтеры благотворительной организации Habitat for Humanity, с которой Картер сотрудничает уже четыре десятилетия, на этой неделе обещали построить в Миннесоте 30 домов для малоимущих.
В Плейнсе, родном городе экс-президента, по случаю его 100-летия пройдет торжественная церемония натурализации 100 новых американских граждан. В небе над ними парадным строем пролетят военные самолеты.
Чуть раньше в столице штата Атланте прошел приуроченный к круглой дате музыкальный концерт с участием десятков популярных американских исполнителей, все поступления от которого — около 1,2 млн долларов — были переданы в фонд благотворительного Центра Картера.
Сам бывший президент не смог приехать на мероприятие по состоянию здоровья, но описал его как «невероятный вечер, полный хорошей музыки и искренних признаний».
Запись концерта, в ходе которого звучали и поздравления Картеру от других президентов, покажет во вторник вечером Общественное телевидение штата Джорджия.
В числе телезрителей, по словам его близких, будет и сам экс-президент, который намерен смотреть трансляцию.
Последний раз Джимми Картер появлялся на публике в ноябре 2023 года, на панихиде по своей жене Розалин, скончавшейся незадолго до того в возрасте 96 лет.