Жители Олайне не скрывают, что больше не чувствуют себя в безопасности в маленьком городке. Это связано с ростом преступности - за последнее время в Олайне произошло несколько поджогов. В ночь на 1 октября были подожжены две машины, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ Жители Олайне не чувствуют себя в безопасности: ночью сгорели несколько авто
Ночью во вторник, 1 октября, на стоянке на улице Елгавас злонамеренно был сожжен принадлежащий предприятию микроавтобус Peupeot. В результате поджога также пострадал стоявший рядом автомобиль Opel.
"Муж собирался на работу, но потом вернулся домой. Я спросила, в чем дело? Говорит, машина сгорела", - рассказывает супруга пострадавшего водителя.
Всего в 150 метрах от места происшествия сгорел автомобиль Volkswagen.
Полиция пока не располагает информацией, которая позволила бы людям чувствовать себя в большей безопасности.
Сотрудники правоохранительных органов обращаются за помощью ко всем, кто видел загоревшиеся автомобили или обладает другой информацией, которая может быть полезна для расследования.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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