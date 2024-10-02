Видео Жители Олайне не чувствуют себя в безопасности: ночью сгорели несколько авто

Ночью во вторник, 1 октября, на стоянке на улице Елгавас злонамеренно был сожжен принадлежащий предприятию микроавтобус Peupeot. В результате поджога также пострадал стоявший рядом автомобиль Opel.

"Муж собирался на работу, но потом вернулся домой. Я спросила, в чем дело? Говорит, машина сгорела", - рассказывает супруга пострадавшего водителя.

Всего в 150 метрах от места происшествия сгорел автомобиль Volkswagen.

Полиция пока не располагает информацией, которая позволила бы людям чувствовать себя в большей безопасности.

Сотрудники правоохранительных органов обращаются за помощью ко всем, кто видел загоревшиеся автомобили или обладает другой информацией, которая может быть полезна для расследования.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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