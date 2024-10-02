Видео В Гризинькалнсе агрессивная компания ночью шумит и размахивает огнестрельным оружием

Ссоры между разгоряченными молодыми людьми в ночное время не слишком приятны, но особенно сложными они становятся в тот момент, когда в пылу ссоры выхватывается огнестрельное оружие.

С такой ситуацией столкнулись жильцы дома на улице Пернавас, чьи соседи предпочли ночному отдыху громкий спор перед домом.

Кристине, жительница Гризинькалнса, которая была очевидицей спора, заметила, что пистолет был не единственным оружием, которое использовалось для разрешения конфликта.

Подробнее смотрите в сюжете программы Degpunktā.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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