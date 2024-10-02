Видео Программа: можно ли детям покупать мороженое с крепким алкоголем?

"Учитывая, что в последнее время законодатели и должностные лица объединили усилия для борьбы со всеми возможными "вредными привычками", в том числе с алкоголем, его рекламой и доступностью, я хотел обратить внимание на один интересный факт, который, на мой взгляд, упустили из виду все борцы.

В магазинах можно приобрести мороженое с "Рижским бальзамом", в состав которого входит "крепкий алкогольный напиток". На упаковке продукта также изображена бутылка алкоголя. Риторический вопрос - при продаже данного товара продавец проверяет возраст покупателя?" - спрашивает зритель.

Поскольку все журналисты программы уже достигли совершеннолетия, ответить на вопрос зрителя можно, только подключив к эксперименту кого-нибудь помоложе.

Николас согласился поучаствовать в эксперименте и проверить, продают ли мороженое несовершеннолетним.

Николасу 12 лет, и он любит мороженое. Мороженое с "Рижским бальзамом" он еще не пробовал, но сегодня попробует.

Несовершеннолетний посещает два магазина, и в обоих кассиры продают мороженое, не спрашивая ни документов, ни возраста.