В программу Bez Tabu обратился зритель по имени Эмиль, который заметил, что алкоголь в магазине можно найти не только на полках, отведенных для него. Мужчину беспокоит мороженое с алкоголем. Об этом сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ Программа: можно ли детям покупать мороженое с крепким алкоголем?
"Учитывая, что в последнее время законодатели и должностные лица объединили усилия для борьбы со всеми возможными "вредными привычками", в том числе с алкоголем, его рекламой и доступностью, я хотел обратить внимание на один интересный факт, который, на мой взгляд, упустили из виду все борцы.
В магазинах можно приобрести мороженое с "Рижским бальзамом", в состав которого входит "крепкий алкогольный напиток". На упаковке продукта также изображена бутылка алкоголя. Риторический вопрос - при продаже данного товара продавец проверяет возраст покупателя?" - спрашивает зритель.
Поскольку все журналисты программы уже достигли совершеннолетия, ответить на вопрос зрителя можно, только подключив к эксперименту кого-нибудь помоложе.
Николас согласился поучаствовать в эксперименте и проверить, продают ли мороженое несовершеннолетним.
Николасу 12 лет, и он любит мороженое. Мороженое с "Рижским бальзамом" он еще не пробовал, но сегодня попробует.
Несовершеннолетний посещает два магазина, и в обоих кассиры продают мороженое, не спрашивая ни документов, ни возраста.
Хоть Николас и утверждает, что детям такое мороженое есть нельзя, он решил попробовать его сам.
В продовольственно-ветеринарной службе (PVD) пояснили, что закон об обороте алкогольной продукции регулирует только оборот алкогольной продукции. Поэтому несовершеннолетним можно продавать продукцию, содержащую алкоголь.
Производитель мороженого также дал письменные комментарии.
"Маркировка любого пищевого продукта осуществляется в соответствии с действующими правилами Европейского союза. В данном случае обязательным является Правило № 1169/2011 Европейского парламента и совета [...]. Оно гласит, что содержание алкоголя в продукте должно быть указано, если доля алкоголя в продукте составляет более 1,2%. В нашей продукции содержание алкоголя составляет 0,83%. Поэтому его не нужно указывать на упаковке каким-то особым образом. Мы указываем наличие алкоголя в названии и на визуализации упаковки продукта, а также в описании состава продукта", - ответили представители компании, производящей мороженое.
Содержание алкоголя в продукте не настолько велико, чтобы нанести вред здоровью, - объясняет семейный врач Марис Белте.
Хотя мороженое - далеко не единственный сладкий продукт, в который добавляют алкоголь, врач указывает на другой продукт, который не следует разрешать покупать детям - конфеты Prozit.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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