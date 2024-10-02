Четверг в Латвии будет дождливым

Небо будет затянуто облаками, ночью возможны временные прояснения. Будет дуть слабый ветер, также прогнозируется безветрие.

Ночью дождь пройдет только местами, в некоторых районах образуется туман. Температура воздуха понизится до +2...+8 градусов.

Днем дожди ожидаются во многих областях, местами на севере Курземе пройдут сильные дожди. Максимальная температура воздуха составит +8...+13 градусов.

В Риге до вечера четверга существенных осадков не ожидается, небо будет преимущественно облачным. Сохранится слабый ветер. Температура воздуха составит +7 градусов ночью и до +12 градусов днем.

Галерея: Осенние пейзажи в октябре

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