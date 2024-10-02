Инфографика Латвия стала страной с самым быстрым сокращением населения в ЕС

Смена поколений характеризуется суммарным коэффициентом рождаемости. В 2016 году в Латвии он вырос до 1,74, достигнув самого высокого уровня с 1992 года. Однако с 2017 года коэффициент рождаемости снижался и в 2023 году составил 1,36. Необходимое количество детей для нормальной смены поколений - от 2,1 до 2,2. В целом по ЕС в 2022 году суммарный коэффициент рождаемости составил 1,46.

В 2023 году умерших было на 2700, или на 8,8%, меньше, чем годом ранее, и на 19% меньше по сравнению с высоким показателем смертности в 2021 году. В то же время в прошлом году в Латвии на 1000 жителей приходилось 14,9 умершего. Это второе по величине число по ЕС после Болгарии, где было 15,7 умершего на 1000 жителей. Между тем в среднем по ЕС число умерших составило 10,8 на 1000 жителей. В Латвии этот показатель долгое время был одним из самых высоких в ЕС, отметили в ЦСУ.

По информации статистического управления, в результате миграции в Латвии растет число жителей. Второй год подряд больше всего приезжих было из Украины. В прошлом году они составили 25,1%, то есть каждый четвертый из всех иммигрантов был из Украины, а в 2022 году - 63,6%.

По сравнению с другими странами ЕС прирост населения в результате миграции в Латвии был относительно небольшим. Самая высокая миграция на 1000 жителей пришлась на Мальту (37,9), далее следуют Португалия (14,7) и Люксембург (14). Самой низкой она была в Польше (0,1), далее следуют Словакия (0,3) и Латвия (1,3). В среднем по ЕС этот показатель составил 6,3.

43,7% всех приезжих составили 8200 реэмигрантов - граждане и неграждане Латвии, а также жители, государственная принадлежность которых другая, а страной рождения является Латвия. Число реэмигрантов в прошлом году несколько сократилось.

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