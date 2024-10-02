Во вторник, 1 октября, в рижском микрорайоне Межциемс в результате возгорания электрической розетки в квартире девятиэтажного дома пострадал человек, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Илзе Даме.
В квартире загорелась электрическая розетка, пострадал один человек
В 15:39 в VUGD поступил звонок в квартиру на пятом этаже девятиэтажного дома. В квартире горели розетка и одежда на площади один квадратный метр. Пожар был потушен до приезда пожарных.
Также во вторник около 18:00 спасателям поступил звонок в Вандзенскую волость Талсинского края, где в лесу заблудился человек. Используя предоставленную информацию о местонахождении пропавшего, спасатели VUGD нашли человека и помогли ему выйти из леса.
За прошедшие сутки в VUGD поступил 41 вызов - 15 на тушение пожаров, в том числе одного лесного пожара, 14 на спасательные работы, а 12 звонков оказались ложными.
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