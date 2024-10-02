Чтобы способствовать лечению детей, зависимых от одурманивающих веществ, комиссия Сейма по правам человека и общественным делам предложит внести изменения в ряд законов.
В Сейме готовят поправки для лечения детей от наркозависимости
В среду в комиссии прошли дискуссии о возможных действиях с несовершеннолетними, находящимися под влиянием одурманивающих веществ. На заседании заслушаны представители Бюро омбудсмена, Рижского самоуправления, Министерства благосостояния, Министерства здравоохранения и других учреждений.
Неоднократно на заседании прозвучало, что организовать процесс лечения этих детей мешают недостатки в нормативных актах, а также недоступность финансов.
На это указал и директор Рижского центра социальной поддержки детей, молодежи и семей Каспар Ясинкевич, который сейчас обвиняется в том, что, предположительно, не обеспечил лечение ребенку. Ему пришлось обратиться в Рижский сиротский суд, чтобы получить согласие сиротского суда на обязательное лечение молодого человека в установленном законом порядке.
Ясинкевич на заседании сообщил, что взял с собой дела нескольких детей с решениями сиротского суда, но в жизни этих молодых людей и после этих решений ничего не меняется, так как после доставки в лечебное учреждение они не лечатся и покидают больницу. В основе этого, по словам Ясинкевича, недостатки законов и отсутствие денег.
"У нас большая проблема с отсутствием ясности относительно того, что считать обязательным лечением. Этот термин не регулируется правовыми нормами", - признала на заседании заместитель руководителя отдела прав детей Бюро омбудсмена Лайла Хензеле.
Она сказала, что один из важнейших недостатков - в правовых нормах, так как нередко даже среди медиков ведутся дебаты о том, что считать обязательным лечением, нужно ли его обеспечивать амбулаторно или в стационаре. При этом мнение специалистов сферы здравоохранения нередко не совпадает с мнением представителей социальной сферы.
"Мы со стороны комиссии подготовим предложения по изменению пунктов законов, взяв за основу то, что омбудсмен указал в своем докладе", - резюмировала по итогам заседания председатель комиссии Лейла Расима.
Поправки необходимо внести в закон о медицине и закон о защите прав детей.
Как сообщалось, согласно докладу Бюро омбудсмена, государство допускает возможность добровольного употребления вызывающих зависимость веществ детьми вместо лечения.
В докладе подчеркивается, что государство обязано обеспечить целенаправленную поддержку как тем детям, которые хотят выбраться из "болота" вызывающих зависимость веществ, так и тем, кто сам лечиться не хочет, хотя и должен, причем без задержек. Однако на практике такое бывает редко.
Как подчеркивает омбудсмен Юрис Янсонс, в отношении прав детей в законах имеются конкретные недостатки, которые необходимо срочно устранить: не хватает разъяснений терминов, другие пункты не предусматривают того, что обязательно должно быть предусмотрено, третьи противоречат правилам Кабинета министров.
Он отметил, что для положительного результата критически необходимо участие всех ответственных сторон.
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