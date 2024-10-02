В Сейме готовят поправки для лечения детей от наркозависимости

Она сказала, что один из важнейших недостатков - в правовых нормах, так как нередко даже среди медиков ведутся дебаты о том, что считать обязательным лечением, нужно ли его обеспечивать амбулаторно или в стационаре. При этом мнение специалистов сферы здравоохранения нередко не совпадает с мнением представителей социальной сферы.

"Мы со стороны комиссии подготовим предложения по изменению пунктов законов, взяв за основу то, что омбудсмен указал в своем докладе", - резюмировала по итогам заседания председатель комиссии Лейла Расима.

Поправки необходимо внести в закон о медицине и закон о защите прав детей.

Как сообщалось, согласно докладу Бюро омбудсмена, государство допускает возможность добровольного употребления вызывающих зависимость веществ детьми вместо лечения.

В докладе подчеркивается, что государство обязано обеспечить целенаправленную поддержку как тем детям, которые хотят выбраться из "болота" вызывающих зависимость веществ, так и тем, кто сам лечиться не хочет, хотя и должен, причем без задержек. Однако на практике такое бывает редко.

Как подчеркивает омбудсмен Юрис Янсонс, в отношении прав детей в законах имеются конкретные недостатки, которые необходимо срочно устранить: не хватает разъяснений терминов, другие пункты не предусматривают того, что обязательно должно быть предусмотрено, третьи противоречат правилам Кабинета министров.

Он отметил, что для положительного результата критически необходимо участие всех ответственных сторон.

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