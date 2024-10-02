Ср, 2.10.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

Фото и видео Пожар начался в пятиэтажном жилом доме на улице Илукстес в Риге

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Пожар, улица Илукстес
Пожар, улица Илукстес Фото: TVNET

В среду, 2 октября, в 17:41 пожарные получили вызов на улицу Илукстес в Риге, где в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома вспыхнул пожар, сообщила TVNET начальник отдела профилактики и общественной информации Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Илзе Даме.

В настоящее время пожарные тушат огонь и проверяют, нужно ли эвакуировать людей из соседних квартир из-за задымления.

Пожар еще не ликвидирован, поэтому пока нет дополнительной информации о его площади и эвакуированных людях.

Галерея: Пожар, улица Илукстес, Рига

Видео: Пожар, улица Илукстес, Рига

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх