В среду, 2 октября, в 17:41 пожарные получили вызов на улицу Илукстес в Риге, где в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома вспыхнул пожар, сообщила TVNET начальник отдела профилактики и общественной информации Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Илзе Даме.
Фото и видео ⟩ Пожар начался в пятиэтажном жилом доме на улице Илукстес в Риге
В настоящее время пожарные тушат огонь и проверяют, нужно ли эвакуировать людей из соседних квартир из-за задымления.
Пожар еще не ликвидирован, поэтому пока нет дополнительной информации о его площади и эвакуированных людях.
Галерея: Пожар, улица Илукстес, Рига
Видео: Пожар, улица Илукстес, Рига
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