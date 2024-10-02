Фото и видео Пожар начался в пятиэтажном жилом доме на улице Илукстес в Риге

В настоящее время пожарные тушат огонь и проверяют, нужно ли эвакуировать людей из соседних квартир из-за задымления.

Пожар еще не ликвидирован, поэтому пока нет дополнительной информации о его площади и эвакуированных людях.

Галерея: Пожар, улица Илукстес, Рига

Видео: Пожар, улица Илукстес, Рига

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