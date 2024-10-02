Обгонит ли Эстония Латвию по численности населения? Мнение эксперта

В настоящее время в нескольких самоуправлениях Рижского региона наблюдается положительный естественный прирост, что является очень редким явлением для других регионов Латвии.

Здесь число детей продолжает расти не только за счет рождаемости, но и за счет миграции жителей из Риги и других регионов Латвии.

С другой стороны, на уровне государства и самоуправлений все еще часто заметно желание "инвестировать в бетон", что приводит к инвестициям в инфраструктуру, которые вскоре могут стать излишними.

Кроме того, это отнимает много времени и не помогает семьям, которым нужны дошкольные учреждения сейчас, а не через несколько лет.

В результате ресурсы, которые можно было бы использовать для развития человеческого капитала, оказываются потраченными впустую.

Когда речь идет о дошкольных учреждениях, важно помнить, что главная цель - не строительство новых зданий, а создание устойчивой и эффективной системы поддержки семей.

Что касается строительства дошкольных учреждений в Латвии, важно признать, что новые объекты нужны не везде. Вместо этого основное внимание следует уделять гибким решениям.

Один из способов улучшить ситуацию - более тесное сотрудничество с частным сектором.