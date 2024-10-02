Латвия, как и многие европейские страны, сталкивается с серьезными демографическими проблемами, последствия которых будут ощущаться в ближайшие десятилетия. Уровень рождаемости недостаточен, чтобы компенсировать сокращение численности населения, и это создает долгосрочные проблемы как для социальной системы страны, так и для экономического роста. Эта проблема не нова, но, похоже, политики в Латвии не могут найти решение или даже не считают эту проблему приоритетной, говорит демограф Илмар Межс. Об этом сообщает портал tv3.lv.
Обгонит ли Эстония Латвию по численности населения? Мнение эксперта
Часто утверждают, что численность населения сокращается повсеместно, но это не может служить оправданием пассивности. Да, глобальные демографические изменения происходят и в других странах, например, даже в Китае, где началось сокращение населения, но во многих местах предпринимаются усилия по стабилизации ситуации путем инвестирования в политику поддержки семей. Сравнение с соседней Эстонией показывает, что адекватная государственная поддержка семей может дать положительные результаты.
Эстония, несмотря на аналогичные проблемы, выбрала четкую политику поддержки семей, и прогнозы показывают, что сокращение населения в ней будет значительно медленнее, чем в Латвии.
По данным Eurostat, примерно в 2060 году Эстония может даже обогнать Латвию по численности населения.
Такой результат действительно будет возможен, если латвийские политики не смогут принимать устойчивые решения и решать проблемы, требующие долгосрочного планирования и инвестиций.
Политика поддержки семей
Хотя в Латвии существуют различные механизмы поддержки, в том числе родительские пособия, которые предоставляют финансовую помощь до достижения ребенком полутора лет, проблемы начинаются сразу после этого периода.
По сравнению с другими европейскими странами Латвия проделала хорошую работу по обеспечению родительской поддержки в первый год жизни ребенка.
Молодые матери или отцы, решившие остаться дома, могут получить пособие, заменяющее их трудовой доход, и в этом отношении Латвия находится среди лидеров в Европе.
Однако поддержка часто заканчивается через год-полтора, и тогда семьи сталкиваются с серьезными трудностями - особенно с наличием детских садов.
Отсутствие детских садов - одна из основных причин, по которой многие молодые семьи не решаются планировать второго или третьего ребенка. Когда период поддержки заканчивается, большинству родителей приходится возвращаться на рынок труда, но если дошкольные учреждения недоступны или неудовлетворительного качества, родители вынуждены выбирать между развитием карьеры и финансовой стабильностью или уходом за ребенком дома, что может повлияет на благополучие семьи в долгосрочной перспективе. В результате семьи, которые принимают решения, учитывающие интересы детей, часто оказываются в невыгодном финансовом положении.
Вопрос доступности дошкольных учреждений - это история не только о практической поддержке родителей, но и о долгосрочной государственной политике.
Система поддержки должна быть адаптирована таким образом, чтобы семьи не подвергались наказанию за планирование развития своих детей или, например, за выбор частного дошкольного учреждения.
Необходимо также рассмотреть вопрос о доступном жилье и качественном дошкольном образовании, чтобы семьи чувствовали себя в безопасности и были готовы к планированию рождения детей.
Строительство новых дошкольных учреждений
Одним из актуальных вопросов является строительство дошкольных учреждений. Хотя в некоторых муниципалитетах планируются значительные инвестиции в строительство новых дошкольных учреждений, возникает вопрос, оправданны ли эти инвестиции, особенно с учетом демографических тенденций.
В настоящее время в нескольких самоуправлениях Рижского региона наблюдается положительный естественный прирост, что является очень редким явлением для других регионов Латвии.
Здесь число детей продолжает расти не только за счет рождаемости, но и за счет миграции жителей из Риги и других регионов Латвии.
С другой стороны, на уровне государства и самоуправлений все еще часто заметно желание "инвестировать в бетон", что приводит к инвестициям в инфраструктуру, которые вскоре могут стать излишними.
Кроме того, это отнимает много времени и не помогает семьям, которым нужны дошкольные учреждения сейчас, а не через несколько лет.
В результате ресурсы, которые можно было бы использовать для развития человеческого капитала, оказываются потраченными впустую.
Когда речь идет о дошкольных учреждениях, важно помнить, что главная цель - не строительство новых зданий, а создание устойчивой и эффективной системы поддержки семей.
Что касается строительства дошкольных учреждений в Латвии, важно признать, что новые объекты нужны не везде. Вместо этого основное внимание следует уделять гибким решениям.
Один из способов улучшить ситуацию - более тесное сотрудничество с частным сектором.
Многие частные дошкольные учреждения способны гибко реагировать на спрос и предлагать места для детей, в то время как муниципальные системы еще не создали соответствующую инфраструктуру. Государству следует рассмотреть возможность увеличения поддержки семей, покрывая также большую часть платы за обучение в частных дошкольных учреждениях.
Государство должно оказывать большую поддержку родителям, которые хотят сохранить работу и карьерный рост. Не только до достижения ребенком полуторагодовалого возраста, но и до начала обучения в школе.
Крайне важно не допустить ситуации, когда молодые семьи финансово и профессионально ограничены из-за своего решения завести детей.
Латвийским политикам следует принять во внимание опыт Эстонии, где политика поддержки семей гораздо более развита, и это служит положительным примером, который может помочь улучшить ситуацию и в Латвии.
Мы не можем просить семьи идти на риск, который существенно повлияет на их будущую финансовую стабильность и возможности карьерного роста. Если страна хочет обеспечить демографический рост, она должна способствовать созданию благоприятной для семьи среды, закончил свою мысль демограф Илмар Межс на портале tv3.lv.
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