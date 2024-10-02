Сейчас мы находимся ближе всего к тому, чтобы на Ближнем Востоке "взорвалась пороховая бочка", заявил директор Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс в интервью LETA, комментируя ракетные удары Ирана по Израилю.
Эксперт об ударе Ирана по Израилю: Сейчас мы ближе всего к взрыву на Ближнем Востоке
По мнению Сартса, это опасный момент, к тому же Израиль уже заявил, что предпримет ответные шаги.
В то же время эксперт не отрицает, что часто существуют расхождения между реакциями, высказываемыми игроками, участвующими в ближневосточном конфликте, и реальными действиями.
"Они говорят, что ответят очень жестко, но в то же время ответ заключается в том, чтобы не обострять ситуацию. Я думаю, что на этот раз это может быть не так и Израиль действительно сделает что-то, что может серьезно навредить интересам Ирана", - подчеркнул Сартс.
В то же время следует понимать, что Америка как главный сторонник Израиля не хочет дальнейшей эскалации ситуации перед президентскими выборами в США.
"Важно, как эти вопросы будут решены, но у меня все равно есть ощущение, что ответная реакция будет. Возможно, реакция будет не такой значительной, (...) потому что тогда возникнет внутреннее давление в самом Израиле. Так что вопрос в том, куда они попытаются нанести удар, а затем вопрос в том, придется ли Ирану вернуться в эту спираль ударов и ответных действий", - сказал Сартс.
Руководитель центра НАТО отметил, что до сих пор миру несколько раз удавалось удержаться от того, чтобы искра не взорвала "бочку с порохом" на Ближнем Востоке, однако сейчас мы находимся ближе всего к возможному взрыву.
Хотя наиболее предсказуемым шагом были бы авиаудары со стороны Израиля, в настоящее время трудно точно предсказать, какими будут действия Израиля, более того, события конфликта пока показали, что в распоряжении Израиля есть и другие механизмы, отметил Сартс.
Отвечая на вопрос, нельзя ли рассматривать иранскую атаку как акцию, учитывая, что число жертв было очень небольшим по сравнению, например, с российскими ракетными ударами по Украине, Сартс сказал, что полной картины пока не видно, но нельзя отрицать тот факт, что израильская ПВО - одна из лучших в мире, а у Израиля относительно небольшая территория.
"Нет никаких сомнений в том, что этот удар был предназначен не только для демонстрации, но и для нанесения серьезного ущерба", - подчеркнул эксперт.
На вопрос, как нападение Ирана на Израиль и последующие события могут повлиять на войну в Украине, Сартс ответил, что эти конфликты достаточно тесно связаны друг с другом, к тому же Израиль, как и Украина, не производит для себя всего необходимого вооружения и берет его у своих союзников, в основном из США.
"Чем выше температура на Ближнем Востоке, тем более обнадеживающей является ситуация в Украине для России, по крайней мере на данный момент", - указал специалист.
Комментируя мнение премьер-министра Дании Метте Фредериксен о том, что международное военное вмешательство на Ближнем Востоке может стать способом достижения решения о двух государствах и выхода из нынешнего тупика, Сартс заявил, что сейчас он сомневается в международной поддержке такого предложения. Скорее, можно было бы посмотреть на международный аспект в случае достижения каких-то перемирий между сторонами, участвующими в конфликте.
TVNET уже сообщал, что во вторник, 1 октября, Иран выпустил около 180 ракет по Израилю. Об этом сообщила израильская армия, указав, что было перехвачено большое количество ракет.
Представитель армии Даниэль Хагари заявил, что были "попадания" в центре и на юге страны.
Когда начался ракетный обстрел, на всей территории Израиля, включая Иерусалим, была объявлена воздушная тревога. Примерно через час после объявления о ракетной атаке в армии заявили, что опасности больше нет и люди могут покинуть бомбоубежища.
США, Великобритания, Испания и другие страны решительно осудили ракетный удар Ирана по Израилю.
Иран закрыл воздушное сообщение над Тегераном после ракетного удара. Иранское телевидение показало кадры с улиц иранского города Мешхед, где люди приветствовали нападение на Израиль. Подобные торжества прошли также в Тегеране и ряде других городов.
По сообщениям ливанских СМИ, южные пригороды Бейрута с радостью встретили известие о ракетной атаке: люди стреляли в воздух из автоматического оружия.
В ХАМАС назвали иранский ракетный удар по Израилю героизмом.
В ответ на ракетный удар Ирана по Израилю президент США Джо Байден приказал американским военным помочь Израилю отразить иранские ракеты.
Израиль временно закрыл свое воздушное пространство и перенаправил прибывающие рейсы в другие аэропорты. Ирак, Иордания и Ливан также объявили о закрытии своего воздушного пространства по соображениям безопасности.
Позже Израиль вновь открыл свое воздушное пространство.
Иран не признает Израиль и поддержал нападение ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года, когда террористы убили почти 1200 человек, в основном мирных жителей, и взяли около 250 заложников.
В ответ на нападение 7 октября Израиль начал широкомасштабную военную операцию в контролируемом террористами секторе Газа.
Поддерживая ХАМАС, "Хезболла" уже год обстреливает Израиль ракетами.
Израильские военные на этой неделе объявили об ограниченных наземных операциях против объектов "Хезболлы" в Ливане.
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