Эксперт об ударе Ирана по Израилю: Сейчас мы ближе всего к взрыву на Ближнем Востоке

Руководитель центра НАТО отметил, что до сих пор миру несколько раз удавалось удержаться от того, чтобы искра не взорвала "бочку с порохом" на Ближнем Востоке, однако сейчас мы находимся ближе всего к возможному взрыву.

Хотя наиболее предсказуемым шагом были бы авиаудары со стороны Израиля, в настоящее время трудно точно предсказать, какими будут действия Израиля, более того, события конфликта пока показали, что в распоряжении Израиля есть и другие механизмы, отметил Сартс.

Отвечая на вопрос, нельзя ли рассматривать иранскую атаку как акцию, учитывая, что число жертв было очень небольшим по сравнению, например, с российскими ракетными ударами по Украине, Сартс сказал, что полной картины пока не видно, но нельзя отрицать тот факт, что израильская ПВО - одна из лучших в мире, а у Израиля относительно небольшая территория.

"Нет никаких сомнений в том, что этот удар был предназначен не только для демонстрации, но и для нанесения серьезного ущерба", - подчеркнул эксперт.

На вопрос, как нападение Ирана на Израиль и последующие события могут повлиять на войну в Украине, Сартс ответил, что эти конфликты достаточно тесно связаны друг с другом, к тому же Израиль, как и Украина, не производит для себя всего необходимого вооружения и берет его у своих союзников, в основном из США.