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Alexandra Nekrasova

Фото и видео Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Илукстес в Риге

Обновлено 2 октября 2024, 20:44
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Пожар, улица Илукстес
Пожар, улица Илукстес Фото: TVNET

В среду, 2 октября, в 17:41 пожарные получили вызов на улицу Илукстес в Риге, где в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома вспыхнул пожар, сообщила TVNET начальник отдела профилактики и общественной информации Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Илзе Даме.

В 18:37 пожар был локализован. Выгорела комната на первом этаже здания площадью 35 м2, огонь также перекинулся на окно на втором этаже, где горело 3 м2. Из заполненного дымом здания пожарные спасли 11 человек, двое из них были переданы медикам для оказания помощи.

На данный момент пожар потушен, все спасательные службы разъехались.

Галерея: Пожар, улица Илукстес, Рига

Видео: Пожар, улица Илукстес, Рига

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