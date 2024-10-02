В среду, 2 октября, в 17:41 пожарные получили вызов на улицу Илукстес в Риге, где в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома вспыхнул пожар, сообщила TVNET начальник отдела профилактики и общественной информации Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Илзе Даме.
Фото и видео ⟩ Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Илукстес в Риге
В 18:37 пожар был локализован. Выгорела комната на первом этаже здания площадью 35 м2, огонь также перекинулся на окно на втором этаже, где горело 3 м2. Из заполненного дымом здания пожарные спасли 11 человек, двое из них были переданы медикам для оказания помощи.
На данный момент пожар потушен, все спасательные службы разъехались.
Галерея: Пожар, улица Илукстес, Рига
Видео: Пожар, улица Илукстес, Рига
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