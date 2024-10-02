Фото и видео Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Илукстес в Риге

В 18:37 пожар был локализован. Выгорела комната на первом этаже здания площадью 35 м2, огонь также перекинулся на окно на втором этаже, где горело 3 м2. Из заполненного дымом здания пожарные спасли 11 человек, двое из них были переданы медикам для оказания помощи.