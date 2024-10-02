В среду происходило много важных событий. Мы выяснили, что Латвия - рекордсменка по эмигрирующим из нее жителям, продолжали следить за противостоянием Израиля и арабских стран, разбирались в конфликте, который произошел между сотрудником и посетителем одного из магазинов Lidl в Риге. О самом главном за среду, 2 октября, рассказываем в традиционной подборке RUS TVNET.
Главное за 2 октября ⟩ Скандал в магазине Lidl, новые правила по зарплате должников и пожар в Плявниеках
Новости Латвии:
Закручивание гаек и ужесточение борьбы с "серой экономикой" побуждают людей очень внимательно относиться к своим финансовым операциям. TVNET+ в сотрудничестве со специалистами Службы государственных доходов (VID) и главой бухгалтерской компании Insaiders Мариной Антоновой объясняет, как грамотно получать коммунальные платежи от арендаторов квартиры, чтобы они не попали под налогообложение?
На данный момент при некоторых видах взыскания задолженности в распоряжении должника остается только половина минимальной зарплаты - 350 евро. Это непропорционально мало и побуждает людей оставаться в теневой экономике, не показывая свои истинные доходы, говорит Ивета Крука, председатель Латвийского совета присяжных судебных исполнителей (LZTIP). Поэтому с 1 октября вступили в силу обширные поправки к Гражданскому процессуальному закону, которые позволят должникам сохранить большую часть своего дохода и в то же время облегчат погашение долгов в долгосрочной перспективе.
Латвия входит в десятку стран мира, из которых за последние 30 лет эмигрировало больше всего людей, говорится в исследовании международной компании медицинского страхования William Russels. Выводы основаны на данных отчетов ООН о численности населения стран за период с 1990 по 2020 год. Об этом сообщает портал tv3.lv.
Во вторник, 1 октября, в социальных сетях широко распространилось видео, на котором запечатлен конфликт между работником и посетителем магазина Lidl в Риге на улице Краста, 40. Что стало причиной ссоры? TVNET+ связался с представителем Lidl Latvija, чтобы прояснить ситуацию.
Государственная полиция просит помощи в установлении личностей молодых людей на снимках и видеозаписи, а также просит отозваться очевидцев и водителей, чьи автомобильные видеорегистраторы могли запечатлеть произошедшее.
В среду, 2 октября, в 17:41 пожарные получили вызов на улицу Илукстес в Риге, где в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома вспыхнул пожар, сообщила TVNET начальник отдела профилактики и общественной информации Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Илзе Даме.
Жители Риги и гости столицы рассказали, что испытывают некомфортные ощущения от грязи и неприятных запахов в подземных переходах между Старой Ригой и вокзалом. Теперь Рижская дума планирует заменить минимум один тоннель наземными пешеходными переходами. Об этом сообщает программа "Сегодня вечером" на LSM+.
В TVNET обратился читатель, который считает, что его несправедливо оштрафовали за превышение скорости. Для выяснения обстоятельств происшествия TVNET обратился в полицию.
В предстоящие выходные дни погода в Латвии станет более солнечной, однако возможны заморозки, а на следующей неделе станет теплее, прогнозируют синоптики.
За рубежом:
Украинские подразделения покинули Угледар, чтобы сохранить личный состав, военную технику и занять позиции для дальнейших боевых действий, сообщила в среду, 2 октября, оперативно-стратегическая группа войск "Хортица".
В распоряжении издания "Вёрстка" оказался новый список "запрещённых" в России артистов. В нём 79 человек и групп - это противники войны, артисты, изменившие своё мнение о вторжении в Украину, и даже сторонники Путина.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран, который во вторник вечером нанес массированный удар баллистическими ракетами по территории Израиля, "совершил большую ошибку и заплатит за нее".
В июне гражданин Латвии, в итоге задержанный во время очередной полицейской проверки недалеко от Вильянди, перевозил в своей машине такое количество марихуаны и кокаина, что две трети жителей Вильянди могли бы получить наркотическое опьянение. 10 сентября в валгаском здании Тартуского уездного суда он был приговорен к четырем годам и шести месяцам тюремного заключения. Из назначенного срока он должен немедленно отбыть четыре месяца в Эстонии, пишет Rus.Postimees.
После завоевания олимпийского золота на Играх в Париже имя Иман Хелиф стало известно не только в Алжире, но и на международной арене. Гендерный скандал, который гремел на Олимпиаде, уже начал забываться, но спортсменка вновь напомнила о себе - она подала иск в суд за буллинг в интернете, в том числе на мировых звёзд.
15 сентября на цифровой платформе Votvot стартовал новый сезон популярного тревел-шоу "Орёл и Решка". Теперь ведущие не просто заглядывают в самые интересные, красивые и удивительные уголки планеты. Они примеряют города и страны на себя и пытаются понять - а можно ли здесь остаться? В списке городов есть также Рига.
Интересное чтиво:
Ночью 6 мая 2016 года после полуночи на территории хутора в Велене в бане-купели (по-латышски - kubls) были найдены двое молодых людей - 19-летний парень и 21-летняя девушка. Там же находился и мертвый кот. После трагедии отец парня был тем, кто позвонил с просьбой о помощи в чрезвычайной ситуации. Допускается, что смерть молодых людей наступила в результате электротравмы, так как в кубл якобы упала лампа. Позднее выяснилось, что отец застраховал обоих подростков в нескольких страховых компаниях. Рассказываем, что известно об одной из самых загадочных трагедий в Латвии.
"Рыба и гости воняют на третий день". Деревянная табличка над фортепиано в популярном гостевом доме в Вецпиебалге вызвала дискуссию и возмущение - сначала личного плана на ярмарке в Инеши, а затем в социальных сетях. Возможно, на коврике у порога нужно писать не "Добро пожаловать", а "Зачем пришел?" - иронизируют в соцсети X (ранее - Twitter). Владелице комплекса отдыха Akmens sala Арте Энгере есть что сказать в ответ. Она возмущена не меньше, чем авторы язвительных комментариев.
История жизни и смерти Хисаши Оучи - это история, в которой трагедия неразрывно переплетается с наукой и обреченной человеческой душой. Жизнь и смерть Оучи, ставшего жертвой одной из самых страшных ядерных катастроф в мировой истории, стала основой для многочисленных дебатов о мерах безопасности на атомных электростанциях и этике лечения в экстремальных случаях. Это история о происшествии, которое изменило все и до глубины души потрясло как Японию, так и весь мир.
В Карпатских горах Трансильвании обнаружена новая уникальная порода кошек. Эта порода привлекает внимание благодаря своему необычному внешнему виду - животное напоминает волка, но при этом по характеру очень дружелюбное, сообщает издание Limon.
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