Интересное чтиво:

Ночью 6 мая 2016 года после полуночи на территории хутора в Велене в бане-купели (по-латышски - kubls) были найдены двое молодых людей - 19-летний парень и 21-летняя девушка. Там же находился и мертвый кот. После трагедии отец парня был тем, кто позвонил с просьбой о помощи в чрезвычайной ситуации. Допускается, что смерть молодых людей наступила в результате электротравмы, так как в кубл якобы упала лампа. Позднее выяснилось, что отец застраховал обоих подростков в нескольких страховых компаниях. Рассказываем, что известно об одной из самых загадочных трагедий в Латвии.

"Рыба и гости воняют на третий день". Деревянная табличка над фортепиано в популярном гостевом доме в Вецпиебалге вызвала дискуссию и возмущение - сначала личного плана на ярмарке в Инеши, а затем в социальных сетях. Возможно, на коврике у порога нужно писать не "Добро пожаловать", а "Зачем пришел?" - иронизируют в соцсети X (ранее - Twitter). Владелице комплекса отдыха Akmens sala Арте Энгере есть что сказать в ответ. Она возмущена не меньше, чем авторы язвительных комментариев.

История жизни и смерти Хисаши Оучи - это история, в которой трагедия неразрывно переплетается с наукой и обреченной человеческой душой. Жизнь и смерть Оучи, ставшего жертвой одной из самых страшных ядерных катастроф в мировой истории, стала основой для многочисленных дебатов о мерах безопасности на атомных электростанциях и этике лечения в экстремальных случаях. Это история о происшествии, которое изменило все и до глубины души потрясло как Японию, так и весь мир.

В Карпатских горах Трансильвании обнаружена новая уникальная порода кошек. Эта порода привлекает внимание благодаря своему необычному внешнему виду - животное напоминает волка, но при этом по характеру очень дружелюбное, сообщает издание Limon.

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