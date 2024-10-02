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Alexandra Nekrasova

Фото и видео В пятиэтажном жилом доме на улице Илукстес в Риге произошел пожар

Обновлено 2 октября 2024, 20:44
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Пожар, улица Илукстес
Пожар, улица Илукстес Фото: TVNET

В среду, 2 октября, в 17:41 пожарные получили вызов на улицу Илукстес в Риге, где в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома вспыхнул пожар, сообщила TVNET начальник отдела профилактики и общественной информации Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Илзе Даме.

В 18:37 пожар был локализован. Выгорела комната на первом этаже дома площадью 35 кв. м, пламя также перекинулось на окно на втором этаже, где от огня пострадало 3 кв. м площади. Из заполненного дымом здания пожарные спасли 11 человек, двое из них были переданы медикам для оказания помощи.

На данный момент пожар потушен, все спасательные службы разъехались.

Галерея: Пожар на улице Илукстес в Риге

Видео: Пожар на улице Илукстес в Риге

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