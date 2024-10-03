В последнем исследовании IKEA об играх говорится, что родители рассматривают игру как ключ к счастью и благополучию ребенка - игры помогают справляться с беспокойством и переживаниями. Чтобы побудить детей еще больше играть каждый день, IKEA запустила новую детскую коллекцию, вдохновленную волшебной природой Швеции. Коллекция включает в себя образовательные, вдохновляющие и практичные товары, которые помогут привить детям любовь к игре и добавят больше веселья в их повседневную жизнь дома.
IKEA запускает новую детскую коллекцию для развития воображения и весёлых игр дома
"Чтобы глубже понять жизнь детей, их эмоции, потребности и поведение дома, а также то, как это всё влияет на их игры, счастье и благополучие, IKEA провела масштабное международное исследование об играх и роли игр дома. Исследование показало, что многие люди хотят, чтобы в их жизни было больше веселья, но сталкиваются с нехваткой времени, пространства и средств. Однако большая часть родителей и детей считают, что игры улучшают психическое здоровье и делают их счастливее", - отмечает дизайнер интерьеров IKEA Иева Бука.
Исследование показало, что только один из двух детей доволен тем количеством времени, которое у него есть для игр, а более половины родителей мечтают о возможности проводить больше времени, играя со своими детьми. Дом, являясь местом, где семьи проводят большую часть своего времени и укрепляют связи, играет важную роль в это процессе.
"Мы в IKEA стремимся сделать дом пространством, где можно играть и веселиться. Весёлые игры в повседневной жизни - это простой способ привнести немного радости и лёгкости в семейные будни. С помощью этой вдохновляющей коллекции мы хотим помочь семьям добиться баланса между обязанностями и желаниями и добавить в жизнь больше игры и творчества через сказки и волшебство", - отмечает дизайнер интерьеров.
Познавательно о жизни леса
Новая коллекция SKOGSDUVA открывает детям мир дикой природы в игровой форме. Она помогает им узнать больше о животных и их повадках. Например, рисунок на постельном белье рассказывает о животных в их среде обитания, а на сумке для хранения вещей изображены звери, которые готовятся к зимней спячке. Эта коллекция не только украшает дом, но и просвещает маленьких исследователей, пробуждая их интерес к природе.
"Мягкая игрушка выдра с детенышем поставляется только парой, ведь в природе детеныши выдр остаются с матерями на протяжении всего первого года жизни. В это время мать обучает их всем необходимым навыкам охоты и выживания в дикой природе. Ещё один пример - мягкая игрушка ёжик. В природе, когда ежи чувствуют угрозу, они поднимают острые иглы и сворачиваются в колючий шар, чтобы защитить свои мягкие животики. Игрушка ёжик тоже может превращаться в шарик благодаря застёжке-липучке на животике", - рассказывает И. Бука.
С помощью новой коллекции IKEA стремится вдохновить детей на исследование природы и дает возможность природе войти прямо в их дом, при этом не только во время игр, но и в повседневной жизни. Коллекция помогает привнести игру в ежедневную рутину, например, превращая в увлекательное приключение купание - с помощью халата из коллекции дети могут превратиться в рысь. А мягкие игрушки и постельное белье с рисунками расскажут волшебные истории перед сном, погружая детей в мир фантазий.
Безопасный и продуманный дизайн
Мягкие игрушки, ворс ковра, сумка для хранения, чехол для табурета и подушки изготовлены не менее чем на 90% из переработанного полиэстера. Текстиль представляет собой смесь хлопка и вискозы, чтобы сократить количество используемого хлопка. Молнии и нитки, а также весь текстиль также изготовлены из переработанного полиэстера.
"В IKEA мы никогда не используем на наших мягких игрушках пластиковые пуговичные глаза. Всегда есть риск, что ребенок умудрится их вытащить и положить в рот. Вместо этого глазки игрушкам мы вышиваем", - рассказывает И. Бука.
Коллекция SKOGSDUVA доступна в IKEA Latvija с 3 октября 2024 года.
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