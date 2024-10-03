IKEA запускает новую детскую коллекцию для развития воображения и весёлых игр дома

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Познавательно о жизни леса

Новая коллекция SKOGSDUVA открывает детям мир дикой природы в игровой форме. Она помогает им узнать больше о животных и их повадках. Например, рисунок на постельном белье рассказывает о животных в их среде обитания, а на сумке для хранения вещей изображены звери, которые готовятся к зимней спячке. Эта коллекция не только украшает дом, но и просвещает маленьких исследователей, пробуждая их интерес к природе.

"Мягкая игрушка выдра с детенышем поставляется только парой, ведь в природе детеныши выдр остаются с матерями на протяжении всего первого года жизни. В это время мать обучает их всем необходимым навыкам охоты и выживания в дикой природе. Ещё один пример - мягкая игрушка ёжик. В природе, когда ежи чувствуют угрозу, они поднимают острые иглы и сворачиваются в колючий шар, чтобы защитить свои мягкие животики. Игрушка ёжик тоже может превращаться в шарик благодаря застёжке-липучке на животике", - рассказывает И. Бука.