"Мы получили этот план, мы его рассмотрели, мы увидели в нем несколько продуктивных шагов", - сказал он.

В то же время Миллер отметил, что США пока воздерживаются от обсуждения этого плана, так как Украина публично не раскрыла его детали. В то же время он указал, что в этом плане есть шаги, которые нужно сделать не только Украине, но и другим странам.

"Мы с ними [с Украиной] это обсудим", - сказал Миллер.

Во время визита в Вашингтон Зеленский ознакомил президента США Джо Байдена и кандидатов в президенты с планом победы Украины. Точно неизвестно, что он содержит, но один из пунктов - вступление Украины в НАТО.

Глава канцелярии президента Украины Андрей Ермак сказал, что презентованный Зеленским план победы будет раскрыт, но частично. По его словам, он содержит очень чувствительные детали. Кроме того, все, что становится доступным публично, слышат не только в Украине - это слышит и противник.

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