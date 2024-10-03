Летальная авария на Вантовом мосту: полиция ищет очевидцев

В результате аварии водитель мотоцикла погиб.

Государственная полиция призывает отозваться очевидцев происшествия, которые могут предоставить любую ценную для расследования информацию, позвонив по номеру телефона 67086683, 29606623 или 110.

Всего в среду в Латвии зарегистрировано 135 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один и пострадали 15 человек, в том числе пять пешеходов и четыре велосипедиста, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала девятерых водителей. Также были задержаны два водителя, которые употребляли наркотические вещества. Пятеро задержанных водителей находились за рулем транспортных средств в состоянии настолько серьезного опьянения, что им назначено уголовное наказание.

За превышение скорости на водителей вчера оформлено 208 протоколов. Двое водителей наказаны за агрессивный стиль управления транспортным средством.

В общей сложности за сутки полиция оформила 454 протокола о нарушениях правил дорожного движения.

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