В среду, 2 октября, в 15:30 в Риге на Вантовом мосту, по предварительной информации полиции, водитель мотоцикла Cagiva Raptor, двигаясь по направлению со стороны улицы Цитаделес в сторону улицы Слокас, не справился с управлением, врезался в ограждение моста и упал.
Летальная авария на Вантовом мосту: полиция ищет очевидцев
В результате аварии водитель мотоцикла погиб.
Государственная полиция призывает отозваться очевидцев происшествия, которые могут предоставить любую ценную для расследования информацию, позвонив по номеру телефона 67086683, 29606623 или 110.
Всего в среду в Латвии зарегистрировано 135 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один и пострадали 15 человек, в том числе пять пешеходов и четыре велосипедиста, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала девятерых водителей. Также были задержаны два водителя, которые употребляли наркотические вещества. Пятеро задержанных водителей находились за рулем транспортных средств в состоянии настолько серьезного опьянения, что им назначено уголовное наказание.
За превышение скорости на водителей вчера оформлено 208 протоколов. Двое водителей наказаны за агрессивный стиль управления транспортным средством.
В общей сложности за сутки полиция оформила 454 протокола о нарушениях правил дорожного движения.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!