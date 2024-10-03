Россия нанесла по Украине массированный удар дронами

В результате атаки беспилотников в Старом Осколе была ранена женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавшей оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась. При падении обломков дронов в трех частных домах были выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.

Губернатор Воронежской областиАлександр Гусев отчитался, что на территории четырех муниципалитетов уничтожено и подавлено около трех десятков украинских беспилотников. По его словам, пострадавших нет. В четырех домовладениях повреждены заборы и остекление, добавил он.

Утром 3 октября в Росавиации сообщили, что временно не принимает и не отправляет рейсы аэропорт Казани. По информации Telegram-канала Baza, план "Ковер" был введен из-за угрозы атаки беспилотников.

Позже в Росавиации заявили, что ограничения на прием и вылет самолетов введены также в аэропорту Нижнекамска.

Последний раз массированная атака дронов на российские регионы произошла 29 сентября. Тогда, по данным МО России, были сбиты 125 украинских беспилотников. Украинские военные заявили в тот же день о поражении "арсенала хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения" ВС РФ в поселке Котлубань Волгоградской области РФ.

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