Под Москвой найден мертвым экс-"министр" "ЛНР"

Как сообщает "РИА Новости", тело Завизенова нашел его сын в загородном доме в Истринском районе Москвы. Российские "правоохранительные" органы заявили, что первоначально смерть была расценена как самоубийство, но сейчас эта версия подвергается сомнению.

50-летний Завизенов последние полторы недели перед смертью сильно употреблял алкоголь, сообщает прокремлевское издание "Лента".

Его сын нашел на столе в доме записку и бутылку алкоголя, а из другой комнаты послышался выстрел. "Лента" также сообщила, что жена Завизенова недавно уличила его в измене и подала на развод.

Russia: Konstantin Zavisenov, former Minister of Fuel, Energy & Coal Industry for occupied 'Luhansk People's Republic' in Ukraine assassinated in Moscow with a gunshot to the head.

He had just one degree of separation from Putin himself through the Kovalchuk mafia family. pic.twitter.com/0i24ThzPJP — Igor Sushko (@igorsushko) October 1, 2024