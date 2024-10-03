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Под Москвой найден мертвым экс-"министр" "ЛНР"

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Константин Завизенов
Константин Завизенов Фото: @igorsushko/"X"

Вечером во вторник, 1 октября, под Москвой было найдено тело близкого соратника Путина Константина Завизенова. Он имел тесные финансовые связи с Путиным, сообщает американское издание Newsweek со ссылкой на кремлевское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Как сообщает "РИА Новости", тело Завизенова нашел его сын в загородном доме в Истринском районе Москвы. Российские "правоохранительные" органы заявили, что первоначально смерть была расценена как самоубийство, но сейчас эта версия подвергается сомнению.

50-летний Завизенов последние полторы недели перед смертью сильно употреблял алкоголь, сообщает прокремлевское издание "Лента".

Его сын нашел на столе в доме записку и бутылку алкоголя, а из другой комнаты послышался выстрел. "Лента" также сообщила, что жена Завизенова недавно уличила его в измене и подала на развод.

"Константин Завизенов, бывший министр топлива, энергетики и угольной промышленности оккупированной "Луганской народной республики" в Украине, убит выстрелом в голову в Москве, - написал в соцсети Х украинский политический обозреватель Игорь Сушко. - Он был тесно связан с Путиным через мафиозную семью Ковальчуков".

По данным Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ", близкого к российским властям, Завизенов с 2010 по 2016 год работал директором департамента управления рисками в энергохолдинге "Интер РАО" со штаб-квартирой в Москве.

На момент назначения Завизенова фирму, являющуюся одной из крупнейших энергетических компаний страны, возглавлял Борис Ковальчук, сын Юрия Ковальчука.

Ковальчук - российский миллиардер и олигарх, которого критик Путина и российский журналист Михаил Зыгарь назвал "де-факто вторым человеком в России", а "Радио Свобода" - "личным банкиром Путина".

Завизенов был назначен "министром топлива, энергетики и угольной промышленности" так называемой "ЛНР" в августе 2022 года. В июне 2023 года он был отстранен от занимаемой должности.

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