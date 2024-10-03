Трагическое ДТП в Риге: второй день подряд погибает мотоциклист

В Госполиции порталу TVNET сообщили, что, по предварительной информации, около 14:50 на перекрестке улиц Пулквежа Бриежа и Медниеку в Риге произошло столкновение автомобиля и мотоцикла.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла погиб, а водитель легкового автомобиля пострадал. В Госполиции выясняют обстоятельства происшествия. Судя по фото с места ДТП, мотоцикл врезался в автомобиль каршеринговой компании Bolt Drive.

Как сообщалось, в среду на Вантовом мосту также погиб мотоциклист. По предварительным данным, незадолго до 16:00 мотоциклист, проезжая по Вантовому мосту, не справился с управлением и врезался в ограждение. Водитель скончался на месте происшествия.

Последствия аварии на Вантовом мосту Фото: @ate_martins/X

Госполиция призвала отозваться очевидцев происшествия, которые могут предоставить любую ценную для расследования информацию.

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