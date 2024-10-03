Чт, 3.10.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Timofejevs

Трагическое ДТП в Риге: второй день подряд погибает мотоциклист

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Трагическое ДТП в Риге: второй день подряд погибает мотоциклист
Трагическое ДТП в Риге: второй день подряд погибает мотоциклист Фото: "X"/@breakinglv

В четверг, 3 октября, в ДТП в Риге погиб мотоциклист. Портал TVNET связался с Госполицией, чтобы узнать подробности.

В Госполиции порталу TVNET сообщили, что, по предварительной информации, около 14:50 на перекрестке улиц Пулквежа Бриежа и Медниеку в Риге произошло столкновение автомобиля и мотоцикла.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла погиб, а водитель легкового автомобиля пострадал. В Госполиции выясняют обстоятельства происшествия. Судя по фото с места ДТП, мотоцикл врезался в автомобиль каршеринговой компании Bolt Drive.

Как сообщалось, в среду на Вантовом мосту также погиб мотоциклист. По предварительным данным, незадолго до 16:00 мотоциклист, проезжая по Вантовому мосту, не справился с управлением и врезался в ограждение. Водитель скончался на месте происшествия.

Последствия аварии на Вантовом мосту
Последствия аварии на Вантовом мосту Фото: @ate_martins/X

Госполиция призвала отозваться очевидцев происшествия, которые могут предоставить любую ценную для расследования информацию.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх