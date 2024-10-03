Больше можно не мерзнуть! В Риге начали подключать отопление. Тем временем жительница Латвии за прославление РФ и нападение на полицейского оштрафована на 10 500 евро. В столице второй день подряд грустные новости - в ДТП погиб еще один мотоциклист, а политолог объяснил, зачем Москва заговорила об оккупации Лиепаи. Раскрыта новая информация о трагедии в Резекне, где поезд сбил человека, а на Луцавсале откроют парк к Хэллоуину. Об этих и других новостях уходящего четверга - в итогах дня от RUS TVNET.
Главное за 3 октября ⟩ Серия трагических ДТП, начался отопительный сезон и турецкие фанаты в Риге
Новости Латвии:
В четверг, 3 октября, в ДТП в Риге погиб мотоциклист. Портал TVNET связался с Госполицией, чтобы узнать подробности.
С сегодняшнего дня SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) начинает подключение к отоплению обслуживаемых предприятием жилых домов, сообщила агентству LETA представитель RNP Инита Кабанова.
Прокурор Латгальского районного суда в Резекне попросил суд приговорить руководителя проекта ассоциации "Хочу помочь беженцам" Иеву Раубишко к одному году и шести месяцам лишения свободы по обвинению в организации незаконного пересечения границы группой лиц, выяснило агентство LETA.
В четверг, 3 октября, чемпион Латвии по футболу RFS на стадионе "Даугава" примет турецкий клуб "Галатасарай". Болельщики стамбульской команды тем временем громко вели себя на улицах и в барах Старой Риги, а также в центре города.
Рижский городской суд приговорил женщину к штрафу в размере 10 500 евро за нападение на полицейского и прославление российской агрессии, свидетельствует публично доступное решение суда.
За рубежом:
На кого работает ядерный шантаж Кремля, угрозы Медведева уничтожить Эстонию и призывы военных преступников завоевать Лиепаю, а также когда Москва возобновит ядерные испытания, Rus.Postimees рассказал член совета "Форума свободной России", политолог Александр Морозов.
Силы обороны Украины в среду официально подтвердили выход из Угледара. Российские военные ранее заявили о захвате города на юго-западе Донецкой области. По сообщению оперативно-стратегической группы войск "Хортица", из-за угрозы окружения украинские военные решили вывести войска из города.
Литовские пограничники разрешили следование транзитному поезду Москва - Калининград, отмеченному незаконными надписями, только после того, как начальник поезда и его подчиненные стерли эти символы.
Вечером во вторник, 1 октября, под Москвой было найдено тело близкого соратника Путина Константина Завизенова. Он имел тесные финансовые связи с Путиным, сообщает американское издание Newsweek со ссылкой на кремлевское пропагандистское агентство РИА Новости.
Интересное чтиво:
Российский журналист Кирилл Набутов, который уехал из России и сейчас живет в Риге, успешно учит латышский язык, преодолевая связанные с этим трудности. Об этом он рассказал в эфире программы RUS TVNET "Кто вам платит?".
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