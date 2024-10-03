Главное за 3 октября Серия трагических ДТП, начался отопительный сезон и турецкие фанаты в Риге

Инди-музыкант из Беларуси AP$ENT (Арсений Кисляк) стал новым гостем программы "В чем фишка?". Во время интервью также подняли тему о тех артистах, которые предпочитают молчать о войне. К примеру, его землячка Катя Iowa.

"Ваша должность, пожалуйста?". Я уже сдала господину на паспортном контроле все десять отпечатков пальцев, меня сфотографировали и выяснили, что цель поездки - отдых. И вот я совершаю роковую ошибку...

Журналист портала Limon Кристина Херодес рассказывает о своем опыте общения с марокканскими пограничниками.

Таллиннская группа Around The Sun выступает с популярнейшими американскими коллективами. Общее число их стримов на цифровых платформах превышает полмиллиона. Но еще несколько лет назад ребята играли на улицах эстонской столицы под дождем.

На данный момент скромное желание граждан откладывать деньги на черные дни может быть дополнительно снижено за счет повышения ставки подоходного налога, которая коснется и прироста капитала. Это затронет не только спекулянтов на фондовом рынке, но и обычные домохозяйства, у которых осталось что-то, что можно положить на депозит в банк после ежедневных расходов. Financenet ищет возможности для маневра - как сэкономить, но при этом не платить слишком высокие налоги или вообще избежать их.

​Октябрь и время ожидания Хэллоуина в этом году ознаменуются грандиозным событием в Риге - на Луцавсале появится парк ужасов, который откроет свои двери для всех любителей острых ощущений. В таком масштабе в Латвии парк будет организован впервые, ведь за ним стоит команда, уже на протяжении двух лет зарекомендовавшая себя в популярном парке ужасов в Бауске. Литовская семья и их друзья, организующие парки ужасов, обещают, что это будет в три раза более впечатляюще, чем в Бауске.

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