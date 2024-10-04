В четверг, 3 октября, в рижском микрорайоне Ильгюциемс внимание местных жителей привлек разбитый автомобиль BMW, стоящий рядом с мусорным контейнером. Жители близлежащих домов убеждены, что машина, скорее всего, мчалась по улице, пока не врезалась в мусорный бак, и по иронии судьбы была оставлена там, чтобы ее увезли вместе с другими ненужными вещами, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ В Ильгюциемсе водитель вылетел с дороги и "припарковался" у мусорного контейнера
Автомобиль BMW без номерных знаков был припаркован во дворе перед домом рядом с мусорным контейнером.
Разбитая передняя часть и выломанная задняя дверь указывают на то, что автомобиль, скорее всего, врезался в мусорный контейнер. Валяющиеся на газоне пакеты с мусором и другие предметы, выброшенные жильцами, только увеличивают вероятность того, что мусор вылетел из контейнера в момент удара.
"Водитель BMW не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в мусорный контейнер. Правоохранители установили, что автомобилем BMW управлял молодой человек 2006 года рождения, не имеющий прав для управления транспортным средством", - сообщили в полиции.
На месте столкновения сотрудники правоохранительных органов оштрафовали лихача за необоснованный выезд с дороги и вождение без прав.
Жители района рассказали, что видели, как два водителя и пассажир, по их мнению, несовершеннолетние, ехали по улице на скорости и врезались. Они также сказали, что молодые люди, вероятно, были пьяны и пытались скрыться с места происшествия.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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