Видео В Ильгюциемсе водитель вылетел с дороги и "припарковался" у мусорного контейнера

Автомобиль BMW без номерных знаков был припаркован во дворе перед домом рядом с мусорным контейнером.

Разбитая передняя часть и выломанная задняя дверь указывают на то, что автомобиль, скорее всего, врезался в мусорный контейнер. Валяющиеся на газоне пакеты с мусором и другие предметы, выброшенные жильцами, только увеличивают вероятность того, что мусор вылетел из контейнера в момент удара.

"Водитель BMW не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в мусорный контейнер. Правоохранители установили, что автомобилем BMW управлял молодой человек 2006 года рождения, не имеющий прав для управления транспортным средством", - сообщили в полиции.

На месте столкновения сотрудники правоохранительных органов оштрафовали лихача за необоснованный выезд с дороги и вождение без прав.

Жители района рассказали, что видели, как два водителя и пассажир, по их мнению, несовершеннолетние, ехали по улице на скорости и врезались. Они также сказали, что молодые люди, вероятно, были пьяны и пытались скрыться с места происшествия.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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